1374 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 6666 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 8036 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 10282 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 12104 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 19574 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 42745 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 56108 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 39875 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33013 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Зеленский: гарантии безопасности готовы к подписанию, ждет решения Трампа

Киев • УНН

 1150 просмотра

Президент Зеленский сообщил о готовности к подписанию гарантий безопасности, ожидая решения Трампа. Также обсуждался вопрос Донбасса и пакет процветания.

Зеленский: гарантии безопасности готовы к подписанию, ждет решения Трампа

Гарантии безопасности готовы к подписанию, будет еще много технических деталей, но магистральная договоренность о гарантии безопасности есть, сообщил журналистам Президент Владимир Зеленский, указав, что "теперь ждет от президента Трампа дать им место". "Вопрос Донбасса ключевой" - его будут обсуждать, как и модальности, "как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра", сообщил Президент, пишет УНН.

Детали

"У нас действительно была позитивная встреча с президентом Трампом, с его командой. Позитивно, если честно, я поднимал вопрос противовоздушной обороны. И я думаю, что США вернется с позитивным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - сказал Президент в ответ на вопрос относительно слов посланника США Стива Виткоффа, что между украинцами и американцами осталось решить лишь один вопрос, что это за вопрос и было ли найдено решение во время встречи с Трампом.

Гарантии безопасности

Второе, это наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов, для подписания. Безусловно, будет еще много разных технических деталей. На основе этого документа появятся еще дополнительные документы. Но главная, магистральная договоренность о гарантии безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа дать им место. Это up to him. Мы готовы подписывать такие важные для нас, еще раз подчеркиваю, уверенность, что это исторические документы

- сообщил Зеленский.

"Почему я сказал о многих деталях? Вы знаете, что такой документ ждет ратификация в Конгрессе Соединенных Штатов, в парламенте Украины. Поэтому еще на этом пути много шагов", - продолжил Президент.

Соглашение о процветании

"Что касается prosperity package. Также мы обсуждали эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько. Они еще не готовы, но видим будущее с позитивным результатом. Надо еще больше поработать над этими документами", - указал Зеленский.

Вопрос Донбасса

Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы, с Умеровым, утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет мне давать соответствующие сигналы

- сказал Президент.

Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно23.01.26, 09:54 • 8042 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Абу-Даби
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина