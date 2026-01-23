Зеленский: гарантии безопасности готовы к подписанию, ждет решения Трампа

Гарантии безопасности готовы к подписанию, будет еще много технических деталей, но магистральная договоренность о гарантии безопасности есть, сообщил журналистам Президент Владимир Зеленский, указав, что "теперь ждет от президента Трампа дать им место". "Вопрос Донбасса ключевой" - его будут обсуждать, как и модальности, "как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра", сообщил Президент, пишет УНН.

Детали

"У нас действительно была позитивная встреча с президентом Трампом, с его командой. Позитивно, если честно, я поднимал вопрос противовоздушной обороны. И я думаю, что США вернется с позитивным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - сказал Президент в ответ на вопрос относительно слов посланника США Стива Виткоффа, что между украинцами и американцами осталось решить лишь один вопрос, что это за вопрос и было ли найдено решение во время встречи с Трампом.

Гарантии безопасности

Второе, это наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов, для подписания. Безусловно, будет еще много разных технических деталей. На основе этого документа появятся еще дополнительные документы. Но главная, магистральная договоренность о гарантии безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа дать им место. Это up to him. Мы готовы подписывать такие важные для нас, еще раз подчеркиваю, уверенность, что это исторические документы - сообщил Зеленский.

"Почему я сказал о многих деталях? Вы знаете, что такой документ ждет ратификация в Конгрессе Соединенных Штатов, в парламенте Украины. Поэтому еще на этом пути много шагов", - продолжил Президент.

Соглашение о процветании

"Что касается prosperity package. Также мы обсуждали эту, извините за такие слова, кучу документов, потому что там действительно их несколько. Они еще не готовы, но видим будущее с позитивным результатом. Надо еще больше поработать над этими документами", - указал Зеленский.

Вопрос Донбасса

Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать в модальности, как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра. С руководителем группы, с Умеровым, утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет мне давать соответствующие сигналы - сказал Президент.

Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно