Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно

Украина, США и РФ намерены собраться на трехсторонние переговоры в Абу-Даби в пятницу, пишет УНН.

Детали

Встреча, как отмечает The Guardian, была подтверждена рано утром в пятницу после переговоров в Москве между главой Кремля Владимиром Путиным, посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Дипломатический советник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что эти переговоры были "полезными во всех отношениях", добавив, что было "договорено, что первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности состоится сегодня в Абу-Даби".

Как отмечает Reuters, Ушаков сообщил журналистам, что переговоры, которые начались незадолго до полуночи и длились около четырех часов, были "содержательными, конструктивными и очень откровенными".

О чем договорились в москве американская делегация и путин

Полные детали переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах не были обнародованы, и не было понятно, встретятся ли российские и украинские чиновники лично.

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры продлятся два дня.

Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ

Как отмечает Axios, перед отъездом из Давоса Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что последним камнем преткновения в переговорах является территориальный контроль на востоке Украины, и что переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на сокращении разрывов в этом вопросе. Проект соглашения с США о гарантиях безопасности, который долго был другим камнем преткновения, "завершен" и должен быть подписан, сказал Зеленский. При этом издание указывает, что остается непонятным, являются ли условия, которые согласовали США и Украина, приемлемыми для Москвы.

"Мы находимся на последней миле [переговоров]. Это очень трудно… русские должны быть готовы к компромиссам", – сказал Зеленский.

Как пишет The Guardian, в пятницу в Абу-Даби Уиткофф, Кушнер и американская команда должны встретиться с российской делегацией во главе с генералом Игорем Костюковым, директором российского управления военной разведки ГРУ.

Ушаков, как пишет Reuters, сказал, что российский адмирал Игорь Костюков возглавит команду Москвы на трехсторонних переговорах по безопасности, а посланник Кирилл Дмитриев встретится отдельно по экономическим вопросам со Стивом Уиткоффом.

Но, очерчивая следующие шаги, как отмечает Reuters, Ушаков не приветствовал никакого значительного прорыва. "Самое главное, что во время этих переговоров между нашим президентом и американцами было повторено, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования", - сказал он, имея в виду прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске.

Ушаков сказал, что Путин подчеркнул, что Россия "искренне заинтересована" в дипломатическом решении. Однако он добавил: "Пока этого не будет достигнуто, Россия будет продолжать последовательно достигать целей "специальной военной операции"".

Ушаков при этом похвалил американцев за организацию пятничной встречи по вопросам безопасности с участием России и Украины в Абу-Даби.

"Американцы, следует признать, сделали много для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча будет успешной и откроет перспективы для прогресса по всему кругу вопросов, связанных с прекращением конфликта и достижением мирного соглашения", – сказал он.

По словам украинского чиновника, которого цитирует Axios, также к переговорам присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Зеленский направляет своего главного переговорщика Рустема Умерова, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, дипломатического советника Сергея Кислицу и военных чиновников и чиновников из разведки, отмечает Axios.

Посланник Путина Кирилл Дмитриев, как указано, присоединится к переговорам вместе с представителями разведки.

Как отмечает The Guardian, администрация Трампа настаивает на мирном урегулировании, а ее посланники курсируют между Киевом и Москвой для переговоров, которые, как некоторые опасаются, могут вынудить Украину заключить невыгодную сделку. Президент США заявил в среду, что Путин и Зеленский будут "глупыми", если не смогут собраться вместе и заключить сделку.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, Уиткофф сказал, что на переговорах остался один важный вопрос, не уточняя, какой именно.

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах

Зеленский сказал, что будущий статус земель, которые сейчас оккупированы Россией на востоке страны, не решен, но мирные предложения "почти готовы".

Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский

Обе стороны ранее подчеркивали важность вопроса территории. В частности, Путин требовал от Украины отказаться от 20% восточного Донецкого региона, которые она все еще удерживает. Зеленский отказался отдавать землю, которую Украина успешно защищала с 2022 года путем изнурительной и дорогостоящей войны на истощение.

Россия также требует, чтобы Украина отказалась от своих амбиций вступить в НАТО, и отвергает любое присутствие войск НАТО на украинской земле после мирного соглашения.

"Русские должны быть готовы к компромиссам, потому что, знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - сказал Зеленский из Давоса, добавив, что послевоенные гарантии безопасности между Вашингтоном и Киевом готовы, если будет достигнуто соглашение, хотя они потребуют ратификации каждой страной.

Зеленский выступал после закрытой встречи с президентом США в Давосе. Президент Украины произнес резкую речь в Давосе, обвинив европейских лидеров в том, что они находятся в "гренландском режиме", ожидая руководства от Трампа по Украине и другим геополитическим кризисам, вместо того, чтобы самим принимать меры.

Несмотря на ограниченную и рассеянную поддержку Украины со стороны Трампа с момента его вступления в должность год назад, Зеленский сосредоточился на роли Европы в конфликте, обвинив лидеров континента в самодовольстве и бездействии, пишет The Guardian.

"Только в прошлом году, здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: "Европа должна знать, как защитить себя", - сказал Зеленский. - Прошел год, а ничего не изменилось".

Выступая перед журналистами, когда он летел обратно в Вашингтон, Трамп сказал, что его встреча с Зеленским прошла хорошо, добавив, что Президент Украины сказал ему, что хочет заключить сделку, чтобы прекратить войну.

"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным

Трамп отметил, что и Путин, и Зеленский хотят достичь соглашения, и что "все идут на уступки", чтобы попытаться положить конец войне.

Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"

Он сказал, что камни преткновения в переговорах оставались неизменными в течение последних шести-семи месяцев, отметив, что "границы" были ключевым вопросом. "Главным препятствием являются те же самые вещи, которые сдерживали это в течение последнего года", - сказал он.

Трамп также сказал, что они с Зеленским обсудили, как украинцы переживают холодную зиму без отопления. Украина переживает суровую зиму, когда российские атаки на гражданскую инфраструктуру приводят к отключению электроэнергии и отопления в большей части столицы Киева, а также в других крупных городах.