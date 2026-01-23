$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
08:04 • 130 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 468 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 3622 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 6436 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 16926 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 39655 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 52305 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 38713 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 32277 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 22793 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба22 января, 22:12 • 4546 просмотра
Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"22 января, 22:57 • 3850 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов23 января, 00:19 • 17944 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 17754 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 16815 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 136 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 29536 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 33990 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 45560 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 37131 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 15109 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 32507 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 28623 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 50259 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 71890 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Украина, США и РФ планируют трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию конфликта. Главным вопросом остается территориальный контроль на востоке Украины.

Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно

Украина, США и РФ намерены собраться на трехсторонние переговоры в Абу-Даби в пятницу, пишет УНН.

Детали

Встреча, как отмечает The Guardian, была подтверждена рано утром в пятницу после переговоров в Москве между главой Кремля Владимиром Путиным, посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Дипломатический советник Кремля Юрий Ушаков заявил журналистам, что эти переговоры были "полезными во всех отношениях", добавив, что было "договорено, что первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности состоится сегодня в Абу-Даби".

Как отмечает Reuters, Ушаков сообщил журналистам, что переговоры, которые начались незадолго до полуночи и длились около четырех часов, были "содержательными, конструктивными и очень откровенными".

О чем договорились в москве американская делегация и путин23.01.26, 03:52 • 16937 просмотров

Полные детали переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах не были обнародованы, и не было понятно, встретятся ли российские и украинские чиновники лично.

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ22.01.26, 20:59 • 2968 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры продлятся два дня.

Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ22.01.26, 16:44 • 32279 просмотров

Как отмечает Axios, перед отъездом из Давоса Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что последним камнем преткновения в переговорах является территориальный контроль на востоке Украины, и что переговоры в Абу-Даби будут сосредоточены на сокращении разрывов в этом вопросе. Проект соглашения с США о гарантиях безопасности, который долго был другим камнем преткновения, "завершен" и должен быть подписан, сказал Зеленский. При этом издание указывает, что остается непонятным, являются ли условия, которые согласовали США и Украина, приемлемыми для Москвы. 

"Мы находимся на последней миле [переговоров]. Это очень трудно… русские должны быть готовы к компромиссам", – сказал Зеленский.

Как пишет The Guardian, в пятницу в Абу-Даби Уиткофф, Кушнер и американская команда должны встретиться с российской делегацией во главе с генералом Игорем Костюковым, директором российского управления военной разведки ГРУ.

Ушаков, как пишет Reuters, сказал, что российский адмирал Игорь Костюков возглавит команду Москвы на трехсторонних переговорах по безопасности, а посланник Кирилл Дмитриев встретится отдельно по экономическим вопросам со Стивом Уиткоффом.

Но, очерчивая следующие шаги, как отмечает Reuters, Ушаков не приветствовал никакого значительного прорыва. "Самое главное, что во время этих переговоров между нашим президентом и американцами было повторено, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, нет никакой надежды на достижение долгосрочного урегулирования", - сказал он, имея в виду прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске.

Ушаков сказал, что Путин подчеркнул, что Россия "искренне заинтересована" в дипломатическом решении. Однако он добавил: "Пока этого не будет достигнуто, Россия будет продолжать последовательно достигать целей "специальной военной операции"".

Ушаков при этом похвалил американцев за организацию пятничной встречи по вопросам безопасности с участием России и Украины в Абу-Даби.

"Американцы, следует признать, сделали много для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча будет успешной и откроет перспективы для прогресса по всему кругу вопросов, связанных с прекращением конфликта и достижением мирного соглашения", – сказал он.

По словам украинского чиновника, которого цитирует Axios, также к переговорам присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Зеленский направляет своего главного переговорщика Рустема Умерова, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, дипломатического советника Сергея Кислицу и военных чиновников и чиновников из разведки, отмечает Axios. 

Посланник Путина Кирилл Дмитриев, как указано, присоединится к переговорам вместе с представителями разведки.

Как отмечает The Guardian, администрация Трампа настаивает на мирном урегулировании, а ее посланники курсируют между Киевом и Москвой для переговоров, которые, как некоторые опасаются, могут вынудить Украину заключить невыгодную сделку. Президент США заявил в среду, что Путин и Зеленский будут "глупыми", если не смогут собраться вместе и заключить сделку.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, Уиткофф сказал, что на переговорах остался один важный вопрос, не уточняя, какой именно.

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах22.01.26, 09:31 • 19032 просмотра

Зеленский сказал, что будущий статус земель, которые сейчас оккупированы Россией на востоке страны, не решен, но мирные предложения "почти готовы".

Документы, направленные на завершение войны, почти готовы - Зеленский22.01.26, 17:54 • 2706 просмотров

Обе стороны ранее подчеркивали важность вопроса территории. В частности, Путин требовал от Украины отказаться от 20% восточного Донецкого региона, которые она все еще удерживает. Зеленский отказался отдавать землю, которую Украина успешно защищала с 2022 года путем изнурительной и дорогостоящей войны на истощение.

Россия также требует, чтобы Украина отказалась от своих амбиций вступить в НАТО, и отвергает любое присутствие войск НАТО на украинской земле после мирного соглашения.

"Русские должны быть готовы к компромиссам, потому что, знаете, все должны быть готовы, не только Украина, и это важно для нас", - сказал Зеленский из Давоса, добавив, что послевоенные гарантии безопасности между Вашингтоном и Киевом готовы, если будет достигнуто соглашение, хотя они потребуют ратификации каждой страной.

Зеленский выступал после закрытой встречи с президентом США в Давосе. Президент Украины произнес резкую речь в Давосе, обвинив европейских лидеров в том, что они находятся в "гренландском режиме", ожидая руководства от Трампа по Украине и другим геополитическим кризисам, вместо того, чтобы самим принимать меры.

Несмотря на ограниченную и рассеянную поддержку Украины со стороны Трампа с момента его вступления в должность год назад, Зеленский сосредоточился на роли Европы в конфликте, обвинив лидеров континента в самодовольстве и бездействии, пишет The Guardian.

"Только в прошлом году, здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: "Европа должна знать, как защитить себя", - сказал Зеленский. - Прошел год, а ничего не изменилось".

Выступая перед журналистами, когда он летел обратно в Вашингтон, Трамп сказал, что его встреча с Зеленским прошла хорошо, добавив, что Президент Украины сказал ему, что хочет заключить сделку, чтобы прекратить войну.

"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22.01.26, 15:45 • 14410 просмотров

Трамп отметил, что и Путин, и Зеленский хотят достичь соглашения, и что "все идут на уступки", чтобы попытаться положить конец войне.

Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"23.01.26, 08:33 • 6468 просмотров

Он сказал, что камни преткновения в переговорах оставались неизменными в течение последних шести-семи месяцев, отметив, что "границы" были ключевым вопросом. "Главным препятствием являются те же самые вещи, которые сдерживали это в течение последнего года", - сказал он.

Трамп также сказал, что они с Зеленским обсудили, как украинцы переживают холодную зиму без отопления. Украина переживает суровую зиму, когда российские атаки на гражданскую инфраструктуру приводят к отключению электроэнергии и отопления в большей части столицы Киева, а также в других крупных городах.

Юлия Шрамко

