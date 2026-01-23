$43.170.01
Эксклюзив
08:04 • 168 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 524 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 3684 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 6498 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 16947 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 39667 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 52327 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 38718 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 32281 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 22794 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"

Киев • УНН

 • 6506 просмотра

Дональд Трамп прокомментировал возможность трехстороннего саммита после переговоров в ОАЭ. Он отметил, что встречи важны, и выразил надежду на сохранение многих жизней.

Трамп о возможном саммите США-Украина-РФ: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность саммита лидеров США, Украины и РФ после трехсторонних переговоров в ОАЭ на выходных, заявил, что если не встречаться, то ничего не произойдет, поэтому есть встречи, и "посмотрим, что произойдет". Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One в ночь на 23 января, пишет УНН.

Послушайте, все хорошо. Каждый раз, когда мы встречаемся, все хорошо. Если вы не встретитесь, ничего не произойдет. Я имею в виду, что в течение первых трех лет никто не встречался. При Байдене никто не встречался. И знаете, одно: если вы не встретитесь, ничего не произойдет. Так что мы встречаемся, и посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что мы сможем спасти много жизней

- ответил Трамп на вопрос, считает ли он, что трехсторонние переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби приведут к трехсторонним переговорам между ним, Зеленским и Путиным.

На вопрос, какие уступки должен сделать глава Кремля Владимир Путин на данный момент, Трамп указал: "Он пойдет на уступки. Все идут на уступки, чтобы это было сделано".

"Европа будет частью этого. Она должна быть частью этого. Послушайте, это больше для Европы, чем для меня. Я имею в виду, что я делаю это больше для Европы, чем для себя. Я делаю это, чтобы спасти жизни, во-первых. Я делаю это, во-вторых, для Европы. Я делаю это не так сильно для... Это не очень влияет на нас, кроме потери жизней. Знаете, на нас это все еще не влияет. Это за тысячи миль. Нас разделяет океан. Но у меня есть способность делать такие вещи, и мы посмотрим, смогу ли я это сделать. Я имею в виду, это бы никогда не было сделано. Я думал, что Путин хочет всего этого. Возможно, он этого хочет, но он не собирается... он не собирается добираться туда, если мы не заключим сделку", - продолжил президент США.

"Но сегодня у нас была хорошая встреча с президентом Зеленским. Я думаю, очень хорошая", - указал Трамп.

Отвечая, что является главной задержкой для заключения сделки, Трамп отметил: "Задержка это те же самые вещи, что задерживали ее и в прошлом году. Смотрите, это война. Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которой никогда не должно было быть. Но это сложно, потому что есть зоны и границы, улицы, реки, все остальное. (...) Итак, это немного сложно, но у меня было такое в пяти других войнах".

"Сейчас я думаю, что они оба хотят заключить сделку, но мы узнаем", - подчеркнул Трамп.

На уточнение, изменилось ли что-то, что заставляет его думать, что Путин и Зеленский сейчас серьезно к этому относятся, Трамп отметил: "Изменений нет. Я думаю, что президент Путин хотел бы заключить сделку. Я думаю, что президент Зеленский хотел бы заключить сделку".

На вопрос, что Зеленский сказал во время встречи в Давосе, ведь "он проехал весь этот путь, чтобы встретиться", Трамп указал: "Он сказал, что хотел бы заключить сделку".

"Я имею в виду, знаете, он не может многого сказать. Люди знают параметры. Это не так, как будто мы обсуждаем вещи, которые обсуждались шесть или семь месяцев, а он пришел и сказал, что хочет заключить сделку, потому что я не был уверен. Я думаю, что он должен хотеть заключить сделку", - отметил Трамп.

"Это довольно тяжело. Это действительно тяжело для народа Украины. ... они живут без отопления, где температура -20° ниже нуля, знаете, очень холодно. Это в основном более холодный климат, чем в Канаде, и они живут без отопления. Я спросил его, как они это делают? И он дал мне ответ. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Так жить нельзя".

От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22.01.26, 18:50 • 29552 просмотра

Юлия Шрамко

