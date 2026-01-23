$43.170.01
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 3006 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
01:52 • 15115 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 36182 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 48479 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 36728 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
22 січня, 14:44 • 30735 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 22157 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 20851 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 43571 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Дональд Трамп прокоментував можливість тристороннього саміту після переговорів в ОАЕ. Він зазначив, що зустрічі є важливими, і висловив надію на збереження багатьох життів.

Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"

Президент США Дональд Трамп, коментуючи можливість саміту лідерів США, України та рф після тристоронніх переговорів в ОАЕ на вихідних, заявив, що якщо не зустрічатися, то нічого не станеться, тож є зустрічі, і "побачимо, що станеться". Про це він сказав журналістам на борту Air Force One у ніч на 23 січня, пише УНН.

Послухайте, все добре. Щоразу, коли ми зустрічаємося, все добре. Якщо ви не зустрінетеся, нічого не станеться. Я маю на увазі, що протягом перших трьох років ніхто не зустрічався. За Байдена ніхто не зустрічався. І знаєте, одне: якщо ви не зустрінетеся, нічого не станеться. Тож ми зустрічаємося, і побачимо, що станеться. Я сподіваюся, що ми зможемо врятувати багато життів

- відповів Трамп на запитання, чи вважає, що тристоронні переговори США, України та рф в Абу-Дабі призведуть до тристоронніх переговорів між ним, Зеленський і путіним.

На запитання, які поступки має зробити глава кремля володимир путін на цей момент, Трамп вказав: "Він піде на поступки. Усі йдуть на поступки, щоб це було зроблено".

"Європа буде частиною цього. Вона має бути частиною цього. Послухайте, це більше для Європи, ніж для мене. Я маю на увазі, що я роблю це більше для Європи, ніж для себе. Я роблю це, щоб врятувати життя, по-перше. Я роблю це, по-друге, для Європи. Я роблю це не так сильно для... Це не дуже впливає на нас, окрім втрати життів. Знаєте, на нас це все ще не впливає. Це за тисячі миль. Нас розділяє океан. Але в мене є здатність робити такі речі, і ми побачимо, чи зможу я це зробити. Я маю на увазі, це б ніколи не було зроблено. Я думав, що путін хоче всього цього. Можливо, він цього хоче, але він не збирається... він не збирається діставатися туди, якщо ми не укладемо угоду", - вів далі президент США.

"Але сьогодні у нас була хороша зустріч з президентом Зеленським. Я думаю, дуже хороша", - вказав Трамп.

Відповідаючи, що є головною затримкою для укладення угоди, Трамп зазначив: "Затримка це ті самі речі, що затримували її і минулого року. Дивіться, це війна. Це війна Байдена. Це не моя війна. Це війна, якої ніколи не мало бути. Але це складно, бо є зони та межі, вулиці, річки, все інше. (...) Отже, це трохи складно, але в мене було таке в п'яти інших війнах".

"Зараз я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду, але ми дізнаємося", - наголосив Трамп.

На уточнення, чи щось змінилося, що змушує його думати, що путін і Зеленський зараз серйозно до цього ставляться, Трамп зазначив: "Змін немає. Я думаю, що президент путін хотів би укласти угоду. Я думаю, що президент Зеленський хотів би укласти угоду".

На запитання, що Зеленський сказав під час зустрічі у Давосі, адже "він проїхав весь цей шлях, щоб зустрітися", Трамп вказав: "Він сказав, що хотів би укласти угоду".

"Я маю на увазі, знаєте, він не може багато чого сказати. Люди знають параметри. Це не так, ніби ми обговорюємо речі, які обговорювалися шість чи сім місяців, а він прийшов і сказав, що хоче укласти угоду, бо я не був певен. Я думаю, що він повинен хотіти укласти угоду", - зазначив Трамп.

"Це досить важко. Це справді важко для народу України. ... вони живуть без опалення, де температура -20° нижче нуля, знаєте, дуже холодно. Це в основному холодніший клімат, ніж у Канаді, і вони живуть без опалення. Я запитав його, як вони це роблять? І він дав мені відповідь. Це досить дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна".

Юлія Шрамко

