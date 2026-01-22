От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом

22 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Он назвал ее продуктивной и содержательной. Обсуждались работа команд, ПВО для Украины и дополнительные ракеты.

Хорошая встреча с Президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся. Поблагодарил за предыдущий пакет ракет для ПВО, попросил о дополнительном. Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа. Спасибо! - отметил Зеленский.

Сегодня мы вспомним все контакты Зеленского с главой США, начиная еще с первого срока Трампа.

2019 год - первые телефонные контакты между Трампом и Зеленским и скандал

После победы Зеленского на выборах в апреле 2019 года президенты несколько раз общались по телефону. Самым известным стал звонок 25 июля 2019 года: его расшифровка и частичная публичная дискуссия о нем легли в основу первого импичментного расследования в отношении Дональда Трампа. В разговоре обсуждались вопросы безопасности, поставки оборонной техники и просьбы Трампа относительно расследований, связанных с семьей Байдена - что и стало предметом политического конфликта в США.

Первая личная встреча Зеленского и Трампа состоялась 25 сентября 2019 года в Нью-Йорке. Она стала попыткой снизить напряжение после скандала вокруг телефонного разговора. Президенты провели переговоры в Овальном кабинете, обсуждали поддержку Украины, санкции против России и перспективы двусторонних отношений.

Несмотря на публичные заявления о "хорошем и конструктивном" разговоре, эта встреча проходила в тени импичментного скандала и не привела к качественной перезагрузке отношений. Уже тогда стало понятно, что диалог между Зеленским и Трампом с самого начала будет сложным, политизированным и тесно привязанным к внутренней борьбе в США.

27 сентября 2024 - встреча в Trump Tower

После выступления Зеленского на Генеральной ассамблее ООН состоялась короткая закрытая встреча в Trump Tower, 27 сентября 2024 года. Зеленский принес Трампу так называемый "план победы" - обсуждались пути прекращения войны, роль США и риски уступок территориями. Встреча была отмечена как "продуктивная". Впоследствии Трамп как кандидат говорил о желании помочь в прекращении войны, но также демонстрировал готовность вести диалог с Путиным.

6 ноября 2024 - разговор после выборов и победы Трампа

После победы на выборах Дональд Трамп и Владимир Зеленский обменялись комментариями и телефонными поздравлениями. Это было частью нормализации контактов между лидерами после избирательного цикла.

2025 - год интенсивных и судьбоносных контактов

2025-й стал ключевым: от шокирующих постов Трампа о "диктаторе Зеленском", соглашения о "полезных ископаемых", открытой ссоры в Овальном кабинете до "хороших и продуктивных" диалогов, возможной передачи дальнобойных ракет "Tomahawk" и многих встреч на международных площадках в течение года.

25–28 февраля 2025 - подготовка соглашения о "полезных ископаемых" и приезд Зеленского в США

В феврале 2025 обсуждался масштабный рамочный договор о добыче и совместных инвестициях в украинские ресурсы как финансовый механизм для восстановления страны и часть более широкого "плана мира". Был анонсирован визит Зеленского в Вашингтон для подписания "очень большого соглашения".

28 февраля 2025 - Овальный кабинет: "легендарная ссора" Трампа и Зеленского

Центральный эпизод 2025 года - официальная встреча в Овальном кабинете 28 февраля 2025, которая транслировалась и мгновенно стала международным медиа-хитом. Встреча имела целью окончательное согласование рамок по минералам и дальнейших гарантий безопасности для Украины, но в реальности быстро превратилась в ожесточенный устный конфликт между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Зеленским.

Характер столкновения: Трамп и Вэнс публично упрекали Зеленского в "неблагодарности" и давили на быстрое согласование прекращения огня, даже без четких и гарантированных условий защиты украинской территориальной целостности. Трамп подчеркивал "отсутствие карт у Зеленского", в то время как украинский лидер настаивал, что Украина не может согласиться на уступки России без надежных гарантий, и подчеркивал, что он "не играет в карты", а ведет государство во время войны. Дискуссия резко перешла во взаимные обвинения - в определенный момент Трамп обвинил Зеленского в "гемблинге с миллионами жизней" и оборвал встречу.

Публичный результат: запланированная совместная пресс-конференция и подписание соглашения были отменены; стало очевидно, что стороны имеют существенные разногласия в подходе к условиям прекращения огня и гарантий. Зеленский после разговора поблагодарил за поддержку, но отказался просить прощения и заявил, что готов продолжать переговоры, но не на условиях уступок без гарантий. Трамп опубликовал в соцсетях резкие заявления о "неготовности к миру" со стороны Украины.

Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение

26 апреля 2025 - короткий частный разговор в Соборе Святого Петра в Ватикане

Позднее весной 2025 Трамп и Зеленский провели короткий 15-минутный разговор "наедине" в базилике Святого Петра во время похорон Папы Римского. Разговор имел символический характер и служил попыткой восстановить рабочие контакты после публичного инцидента в Вашингтоне: оба лидера затронули тему мира, гарантий и роли западных партнеров. Никакого немедленного крупного соглашения после этой встречи не было анонсировано, но встреча подчеркнула, что линии коммуникации остаются открытыми.

25 июня 2025 - Нидерланды, Гаага: встреча на полях саммита НАТО

В Гааге, на полях саммита НАТО, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу, которая длилась около 45–50 минут и фактически не входила в официальную часть саммита.

Этот разговор стал важной предпосылкой для дальнейших дипломатических усилий по поиску мира в Украине. По словам Зеленского, на повестке дня были все "действительно важные вопросы", включая возможности достичь прекращения огня, обеспечить защиту гражданского населения и усилить оборонные возможности Украины.

Стороны также затронули тему усиления украинской противовоздушной обороны, что было одной из ключевых стратегических потребностей Киева, и договорились продолжить диалог в этом направлении с привлечением европейских партнеров.

Хотя официальной пресс-конференции после этой встречи не было, оба лидера охарактеризовали общение как долгое и содержательное, а Трамп упомянул, что разговор принес ему четкое понимание стремления Украины к миру.

18 августа 2025 - Вашингтон, Белый дом: многосторонняя встреча с европейскими лидерами

Это была одна из самых масштабных и, возможно, самых существенных встреч в формате "Украина - США - Европа" в 2025 году: Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом в Овальном кабинете Белого дома накануне более широких дискуссий с участием более семи европейских лидеров.

На повестке дня была реформа и гарантии безопасности Украины, которые могли бы быть аналогичны гарантиям из статьи 5 НАТО - то есть обязательствам по взаимной обороне, если мир будет достигнут.

Американский и украинский президенты обсудили роли США и Европы в обеспечении безопасности и развития послевоенной стабильности, а также возможность трехсторонней встречи между Трампом, Зеленским и Путиным в будущем.

Трамп, по данным источников, заявил, что Соединенные Штаты будут "вовлечены" в предоставление гарантий безопасности Украине, но при этом подчеркнул, что европейские союзники могут взять на себя часть обязательств. Зеленский подчеркнул важность этих гарантий в обеспечении длительного мира.

Эта встреча не была просто очередным разговором двух президентов - она отражала попытку создать более широкий международный консенсус относительно дальнейшей стратегии для прекращения войны и установления безопасности на европейском континенте.

Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского

28 декабря 2025 - Палм-Бич, Флорида: разговор Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго о "мирном плане"

Это была самая глубокая и продолжительная встреча Трампа и Зеленского в 2025 году, длившаяся около 2,5 часов в частной резиденции Трампа - Мар-а-Лаго.

Главной темой стало обсуждение "мирного плана", который включал 20-пунктную рамку, разработанную украинскими и американскими переговорщиками с целью завершить войну между Россией и Украиной.

Ключевые элементы этого плана включали:

юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины, включая долгосрочные соглашения, которые могут быть похожи на оборонные гарантии НАТО;

прекращение огня на нынешних линиях фронта и создание демилитаризованной буферной зоны под международным контролем;

масштабную помощь в восстановлении и экономическое сотрудничество с партнерами Запада.

После переговоров Трамп выразил мнение, что "есть все предпосылки для мирного соглашения" и что гарантии безопасности могут быть "сильными и эффективными", тогда как Зеленский подтвердил, что значительная часть плана уже приближена к согласованию.

Эта встреча стала кульминацией года дипломатических усилий, когда две ключевые стороны пытались максимально конкретизировать следующие шаги для завершения войны.

Встреча Зеленского и Трампа началась с обеда

2025 год как "битва за Трампа"

2025 год в отношениях между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не был ни ровным, ни простым. Это был год тяжелых, нервных и часто противоречивых разговоров, в которых сочетались открытые напряжения, периодические конфликты и в то же время - моменты реального конструктива.

Переговоры регулярно балансировали на грани: иногда казалось, что Трамп скорее тяготеет к российской логике, апеллирует к "быстрому миру", уступкам и соглашениям любой ценой. Такие сигналы вызывали беспокойство как в Киеве, так и в европейских столицах. Однако каждый раз ситуацию удавалось выравнивать - через личные разговоры Зеленского, через коллективное давление и аргументацию европейских партнеров, через апелляцию к безопасности, репутации США и стратегическим интересам Запада.

Важно, что 2025 год показал: Трамп не является ни стабильным союзником Украины, ни однозначным союзником России. Он скорее является политическим актером, за которого идет постоянная борьба. Именно поэтому этот год можно описать как битву за Трампа - где Украина и Россия пытались перетянуть его на свою сторону, используя разные аргументы, сигналы и каналы влияния.

Украинской стороне вместе с европейцами в большинстве ключевых моментов удавалось "вытягивать" переговоры, уменьшать риски пророссийских решений и возвращать разговор в рамки гарантий безопасности, ответственности России и роли США как лидера Запада. Это не означало полной победы, но означало - удержание ситуации от стратегического провала.

В целом 2025 год показал, что диалог с Трампом - это не партнерство в классическом смысле, а постоянный процесс торга, убеждения и сдерживания. И именно в этом сложном, часто хаотичном взаимодействии Украина продемонстрировала политическую выдержку, а Европа - возрастающую роль как фактора баланса.