Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор, передает УНН.

Разговор перешел на высокие тональности.

Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свои позиции. Вы не имеете права нам диктовать то, что мы будем чувствовать...Нам будет прекрасно, мы будем сильны, мы будем мощны. Вы в не очень выгодной позиции, вы в ненадлежащих условиях, вы не имеете на руках нужных карт. Вы проявляете неуважение к нашей стране,

На, что украинский лидер заметил, что он не приехал в США играть в карты.

К спору присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс и обратился к Зеленскому: "Вы не можете нам указывать, что нам делать ... Президент США пытается спасти вашу страну".

Также Трамп упрекнул тем, что США дали Украине деньги и оружие.

Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

В конце Трамп заявил, что США дали Украине выступать с позиции силы.

А можете ли вы выступать с позиции силы без США... Либо мы делаем это соглашение, либо вы выходите из соглашения. Я понимаю, что это будет тяжело, будет сложно... Когда мы подпишем соглашение вы будете в лучшей позиции, но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете, это не очень мило с вашей стороны,