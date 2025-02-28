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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36882 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"Посередині": Трамп відповів, кого він підтримує у війні

Київ • УНН

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Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує обидві сторони у війні - і Україну, і росію.

"Посередині": Трамп відповів, кого він підтримує у війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що він і за Україну, і росію, передає УНН.

Деталі

У Трампа запитали, на чиєму він боці - росії чи України, на що він відповів: "Я посередині".

"Я і за Україну, і за росію", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні та наголосив, що це велике зобов'язання з боку США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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