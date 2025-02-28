"Посередині": Трамп відповів, кого він підтримує у війні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує обидві сторони у війні - і Україну, і росію.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він і за Україну, і росію, передає УНН.
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У Трампа запитали, на чиєму він боці - росії чи України, на що він відповів: "Я посередині".
"Я і за Україну, і за росію", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні та наголосив, що це велике зобов'язання з боку США.