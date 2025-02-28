"Посередине": Трамп ответил, кого он поддерживает в войне
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает обе стороны в войне - и Украину, и россию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и за Украину, и за россию, передает УНН.
Детали
У Трампа спросили, на чьей он стороне - россии или Украины, на что он ответил: "Я посередине".
"Я и за Украину, и за россию", - сказал Трамп.
Напомним,
Президент США Дональд Трамп на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых будет подписано сегодня и подчеркнул, что это большое обязательство со стороны США.