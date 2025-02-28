Це велике зобов'язання з боку США: Трамп про угоду з Україною
Київ • УНН
Трамп і Зеленський зустрілися в Білому домі для підписання угоди про видобуток корисних копалин. Президент США назвав угоду "справедливою" та підкреслив важливість зобов'язань США.
Президент США Дональд Трамп на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні та наголосив, що це велике зобов'язання з боку США, передає УНН.
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Трамп підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні, і сказав, що "ми маємо дуже справедливу угоду".
"Це велике зобов'язання з боку США", - сказав Трамп.
Зеленський висловив сподівання, що "цей документ стане кроком вперед для України".
Нагадаємо
Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого.