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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Це велике зобов'язання з боку США: Трамп про угоду з Україною

Київ • УНН

 • 35228 перегляди

Трамп і Зеленський зустрілися в Білому домі для підписання угоди про видобуток корисних копалин. Президент США назвав угоду "справедливою" та підкреслив важливість зобов'язань США.

Це велике зобов'язання з боку США: Трамп про угоду з Україною

Президент США Дональд Трамп на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні та наголосив, що це велике зобов'язання з боку США, передає УНН.

Деталі

Трамп підтвердив, що угода з Україною про видобуток корисних копалин буде підписана сьогодні, і сказав, що "ми маємо дуже справедливу угоду".

"Це велике зобов'язання з боку США", - сказав Трамп.

Зеленський висловив сподівання, що "цей документ стане кроком вперед для України".

Нагадаємо

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Білий дім
Дональд Трамп
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