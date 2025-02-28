Это большое обязательство со стороны США: Трамп о соглашении с Украиной
Киев • УНН
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых. Президент США назвал соглашение «справедливым» и подчеркнул важность обязательств США.
Президент США Дональд Трамп на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых будет подписано сегодня и подчеркнул, что это большое обязательство со стороны США, передает УНН.
Детали
Трамп подтвердил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых будет подписано сегодня, и сказал, что "мы имеем очень справедливое соглашение".
"Это большое обязательство со стороны США", - сказал Трамп.
Зеленский выразил надежду, что "этот документ станет шагом вперед для Украины".
Напомним
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля.