Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского

В Белом доме показали фото с картой Украины со встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию обнародовал в X заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, пишет УНН.

Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома… - подписал фото Скавино.

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами после переговоров - Белый дом

После встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне стартовала многосторонняя встреча президента США с европейскими лидерами, которые ранее сегодня прибыли в Белый дом.