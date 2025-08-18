Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Заместитель руководителя аппарата Белого дома обнародовал фото с картой Украины со встречи президентов США и Украины. После этого Трамп встретился с европейскими лидерами.
В Белом доме показали фото с картой Украины со встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию обнародовал в X заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, пишет УНН.
Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома…
После встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне стартовала многосторонняя встреча президента США с европейскими лидерами, которые ранее сегодня прибыли в Белый дом.