Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского

18:34 • 9586 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 11360 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 10659 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 21531 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 59549 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 41963 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 61772 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 43179 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 122068 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107503 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 100117 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 101389 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 40702 просмотра
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждатьPhoto18 августа, 13:13 • 5976 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 34507 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 59585 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 61804 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 101964 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 122231 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 122085 просмотра
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video17:45 • 3386 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 71272 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 63377 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 96336 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 82255 просмотра
Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Заместитель руководителя аппарата Белого дома обнародовал фото с картой Украины со встречи президентов США и Украины. После этого Трамп встретился с европейскими лидерами.

Белый дом показал фото с картой Украины со встречи Трампа и Зеленского

В Белом доме показали фото с картой Украины со встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Фотографию обнародовал в X заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, пишет УНН.

Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома…

- подписал фото Скавино.

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами после переговоров - Белый дом18.08.25, 21:49 • 1132 просмотра

После встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне стартовала многосторонняя встреча президента США с европейскими лидерами, которые ранее сегодня прибыли в Белый дом.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Твиттер