Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського

18:34 • 10387 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 12422 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 11165 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 22143 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 61060 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 42527 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 62981 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 43593 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 122917 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107648 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 100833 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 102717 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 41437 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 6582 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 35390 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 61060 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 62981 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 103335 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 123240 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 122917 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 3664 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 71566 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 63642 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 96587 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 82485 перегляди
Starlink
Готовність 2030
Readiness 2030
Вибори
YouTube

Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Заступник керівника апарату Білого дому оприлюднив фото з картою України із зустрічі президентів США та України. Після цього Трамп зустрівся з європейськими лідерами.

Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського

У Білому домі показали фото з мапою України із зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Фотографію оприлюднив у X заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно, пише УНН.

Перш ніж вирушити на багатосторонню зустріч з європейськими лідерами у Східній кімнаті Білого дому…

- підписав фото Скавіно.

Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім18.08.25, 21:49 • 1294 перегляди

Після зустрічі Трампа і Зеленського Вашингтоні стартувала багатостороння зустріч президента США з європейськими лідерами, які раніше сьогодні прибули до Білого дому.

Юлія Шрамко

Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Twitter