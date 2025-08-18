Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського
Київ • УНН
Заступник керівника апарату Білого дому оприлюднив фото з картою України із зустрічі президентів США та України. Після цього Трамп зустрівся з європейськими лідерами.
У Білому домі показали фото з мапою України із зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Фотографію оприлюднив у X заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно, пише УНН.
Перш ніж вирушити на багатосторонню зустріч з європейськими лідерами у Східній кімнаті Білого дому…
Після зустрічі Трампа і Зеленського Вашингтоні стартувала багатостороння зустріч президента США з європейськими лідерами, які раніше сьогодні прибули до Білого дому.