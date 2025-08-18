Білий дім показав фото з картою України із зустрічі Трампа та Зеленського

У Білому домі показали фото з мапою України із зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Фотографію оприлюднив у X заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно, пише УНН.

Перш ніж вирушити на багатосторонню зустріч з європейськими лідерами у Східній кімнаті Білого дому… - підписав фото Скавіно.

Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім

Після зустрічі Трампа і Зеленського Вашингтоні стартувала багатостороння зустріч президента США з європейськими лідерами, які раніше сьогодні прибули до Білого дому.