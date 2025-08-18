Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім
Київ • УНН
Зустріч Зеленського і Трампа розпочалася о 20:15 за Києвом, маючи публічну та закриту частини. Після цього лідери вирушили на зустріч з європейськими колегами.
У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами. Про це повідомила спеціальний помічник президента США та радник з питань комунікацій Марго Мартін у X, пише УНН.
Президент Трамп і президент Зеленський прямують на зустріч з європейськими лідерами
У Білому домі у X повідомили, що "президент Трамп взяв участь у сімейному фото з європейськими лідерами". На оприлюдненому відео видно, що присутній і Президент Зеленський.
Це сталося після зустрічі Зеленського і Трампа, яка розпочалася близько 20:15 за Києвом. Спочатку була публічна частина, а потім - закрита.
На зустрічі Трампа і Зеленського сьогодні "зовсім інший тон" - Bloomberg18.08.25, 21:00 • 3052 перегляди