Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім

18:34 • 10461 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 12555 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 11224 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 22220 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 61280 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 42612 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 63160 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 43660 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 123029 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107677 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 101201 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 103359 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 41792 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto18 серпня, 13:13 • 6956 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 35826 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 61280 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 63160 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 103524 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 123384 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 123029 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 3692 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 71598 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 63674 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 96614 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 82512 перегляди
Starlink
Готовність 2030
Readiness 2030
Вибори
YouTube

Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Зустріч Зеленського і Трампа розпочалася о 20:15 за Києвом, маючи публічну та закриту частини. Після цього лідери вирушили на зустріч з європейськими колегами.

Трамп та Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами після переговорів - Білий дім

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський попрямували на зустріч з європейськими лідерами. Про це повідомила спеціальний помічник президента США та радник з питань комунікацій Марго Мартін у X, пише УНН.

Президент Трамп і президент Зеленський прямують на зустріч з європейськими лідерами

- повідомила Мартін.

У Білому домі у X повідомили, що "президент Трамп взяв участь у сімейному фото з європейськими лідерами". На оприлюдненому відео видно, що присутній і Президент Зеленський.

Це сталося після зустрічі Зеленського і Трампа, яка розпочалася близько 20:15 за Києвом. Спочатку була публічна частина, а потім - закрита.

На зустрічі Трампа і Зеленського сьогодні "зовсім інший тон" - Bloomberg18.08.25, 21:00 • 3052 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Київ