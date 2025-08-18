На зустрічі Трампа і Зеленського сьогодні "зовсім інший тон" - Bloomberg
Київ • УНН
Президенти Трамп і Зеленський провели зустріч в Овальному кабінеті, відзначивши "зовсім інший тон" порівняно з попередніми. Трамп зменшив критику, а Зеленський висловив подяку.
На зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського сьогодні в Овальному кабінеті у Білому домі "зовсім інший тон", повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
"Зовсім інший тон - поки що - ніж сумнозвісна лютнева перепалка в Овальному кабінеті. Трамп применшує свою колишню критику Зеленського та України, тоді як Зеленський обережно почав з подяки і Трампу, і першій леді", - пише видання.
"Усе йде добре", - зазначив також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.
Як вказує Bloomberg, відкрита частина зустрічі Трампа та Зеленського завершилася без будь-яких "спалахів".
"Зеленський явно намагається створити м’якший тон на цій зустрічі, ніж під час своєї останньої появи в Овальному кабінеті, навіть передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна минулого тижня", - зазначає видання.
Bloomberg також зазначило, що "на сумнозвісній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому було багато галасу навколо вбрання Зеленського, консервативні діячі висміювали його за те, що він не вдягнув костюм. "Сьогодні він у піджаку та (повністю) застібнутій сорочці, без краватки. Можна назвати це костюмом", - пише видання.
Як зауважує видання, "Зеленський скористався моментом" - Браян Гленн, кореспондент консервативного та протрампівського видання, минулого разу критикував Зеленського за те, що він не вдягнув костюм. "Сьогодні Гленн похвалив одяг Зеленського, а Зеленський пожартував над Гленном за те, що він вдягнув "той самий костюм". Трамп щиро засміявся", - зазначає видання.
"Мені це подобається", - сказав Трамп, як повідомляє Bloomberg, жестом вказуючи на вбрання Зеленського.
"Найкращий, що в мене є", - відповів Зеленський.
