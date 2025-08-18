$41.340.11
18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
На зустрічі Трампа і Зеленського сьогодні "зовсім інший тон" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 3038 перегляди

Президенти Трамп і Зеленський провели зустріч в Овальному кабінеті, відзначивши "зовсім інший тон" порівняно з попередніми. Трамп зменшив критику, а Зеленський висловив подяку.

На зустрічі Трампа і Зеленського сьогодні "зовсім інший тон" - Bloomberg

На зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського сьогодні в Овальному кабінеті у Білому домі "зовсім інший тон", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Зовсім інший тон - поки що - ніж сумнозвісна лютнева перепалка в Овальному кабінеті. Трамп применшує свою колишню критику Зеленського та України, тоді як Зеленський обережно почав з подяки і Трампу, і першій леді", - пише видання.

"Усе йде добре", - зазначив також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.

Як вказує Bloomberg, відкрита частина зустрічі Трампа та Зеленського завершилася без будь-яких "спалахів".

"Зеленський явно намагається створити м’якший тон на цій зустрічі, ніж під час своєї останньої появи в Овальному кабінеті, навіть передав Трампу копію листа, який його дружина Олена надіслала Меланії Трамп щодо долі українських дітей, висловлюючи подяку за її лист до путіна минулого тижня", - зазначає видання.

Bloomberg також зазначило, що "на сумнозвісній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому було багато галасу навколо вбрання Зеленського, консервативні діячі висміювали його за те, що він не вдягнув костюм. "Сьогодні він у піджаку та (повністю) застібнутій сорочці, без краватки. Можна назвати це костюмом", - пише видання.

Як зауважує видання, "Зеленський скористався моментом" - Браян Гленн, кореспондент консервативного та протрампівського видання, минулого разу критикував Зеленського за те, що він не вдягнув костюм. "Сьогодні Гленн похвалив одяг Зеленського, а Зеленський пожартував над Гленном за те, що він вдягнув "той самий костюм". Трамп щиро засміявся", - зазначає видання.

"Мені це подобається", - сказав Трамп, як повідомляє Bloomberg, жестом вказуючи на вбрання Зеленського.

"Найкращий, що в мене є", - відповів Зеленський.

На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"18.08.25, 20:45 • 3676 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна