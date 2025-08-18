На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"
Київ • УНН
На зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому президенти України та США знову порушили питання "костюма". Репортер відзначив чудовий вигляд Зеленського, на що Трамп погодився.
Деталі
Репортер, згідно з трансляцією з початку зустрічі, крикнув: "Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі!"
Президент США додав: "Я сказав те саме!"
