14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Кіт Келлог
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 386 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 67224 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 59665 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 92960 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 79228 перегляди
Гривня
The Guardian
Fox News
Truth Social
Нафта

На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"

Київ • УНН

 390 перегляди

На зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому президенти України та США знову порушили питання "костюма". Репортер відзначив чудовий вигляд Зеленського, на що Трамп погодився.

На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"

На зустрічі Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті у Білому домі знову порушили питання "костюма", пише УНН.

Деталі

Репортер, згідно з трансляцією з початку зустрічі, крикнув: "Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі!"

Президент США додав: "Я сказав те саме!"

Зеленський буде у "стилі костюма" на зустрічі з Трампом - Аxios18.08.25, 14:46

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини СвітуУНН Lite
Овальний кабінет
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна