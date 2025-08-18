На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"

На зустрічі Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті у Білому домі знову порушили питання "костюма", пише УНН.

Деталі

Репортер, згідно з трансляцією з початку зустрічі, крикнув: "Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі!"

Президент США додав: "Я сказав те саме!"

