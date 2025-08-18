На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете в Белом доме снова подняли вопрос "костюма", пишет УНН.

Детали

Репортер, согласно трансляции с начала встречи, крикнул: "Вы выглядите прекрасно в этом костюме!"

Президент США добавил: "Я сказал то же самое!"

