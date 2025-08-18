На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»
Киев • УНН
На встрече в Овальном кабинете Белого дома президенты Украины и США снова подняли вопрос «костюма». Репортер отметил прекрасный вид Зеленского, на что Трамп согласился.
Детали
Репортер, согласно трансляции с начала встречи, крикнул: "Вы выглядите прекрасно в этом костюме!"
Президент США добавил: "Я сказал то же самое!"
