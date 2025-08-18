$41.340.11
14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»

Киев • УНН

 194 просмотра

На встрече в Овальном кабинете Белого дома президенты Украины и США снова подняли вопрос «костюма». Репортер отметил прекрасный вид Зеленского, на что Трамп согласился.

На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете в Белом доме снова подняли вопрос "костюма", пишет УНН.

Детали

Репортер, согласно трансляции с начала встречи, крикнул: "Вы выглядите прекрасно в этом костюме!"

Президент США добавил: "Я сказал то же самое!"

Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios18.08.25, 14:46 • 3886 просмотров

Юлия Шрамко

