Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
11:50 • 1684 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 32696 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 46312 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 31756 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 51694 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 67761 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 122770 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 148832 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91868 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88984 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 36421 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo07:20 • 23674 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 25845 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 20484 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 8394 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 8394 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 25845 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 32696 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 46312 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 122770 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 45227 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 39308 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 74109 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 62092 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181161 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Строительство
Доллар США
КАБ-500

Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский появится в Белом доме 18 августа в черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО. Это будет «костюмный стиль» без галстука, что является изменением по сравнению с его обычной повседневной одеждой.

Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios

Президент Украины снова обратится к внешнему стилю, который он себе позволил на саммите НАТО в Нидерландах - тогда это было впервые со времен полномасштабного вторжения РФ.

Передает УНН со ссылкой на Аxios.

Детали

Источники Axios сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский появится в Белом доме в понедельник, 18 августа, в том же черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.

Это будет "костюмный стиль", но не полноценный костюм

- передает один из источников по запросу журналистов Аxios.

Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты18.08.25, 14:41 • 846 просмотров

Интересный факт:

Саммит НАТО был первым случаем, когда Зеленский надел пиджак делового стиля со времен начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года. Тогда появился комментарий от чиновников США, что  Трамп "был этим доволен".

Зеленский пришел как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, который должен быть в НАТО. ... Так что у них был хороший разговор

- сообщил американский чиновник в ответ на вопрос Axios.

Один советник Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник.

Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график18.08.25, 12:55 • 2896 просмотров

Но он также добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Сейчас известно, что Зеленский не наденет галстук в понедельник, сообщили источники.

Справочно

Если обратиться к истории встречи в Овальном кабинете, то как указывает источник, именно вице-президент Вэнс был больше раздражен, чем Трамп, видом и отношением Зеленского в прошлый раз.

Но Дональд Трамп является большим сторонником внешнего вида. Ношение костюма, с его точки зрения, означает "соответствовать уровню мирового лидера".

Контекст и ожидания

Axios пишет, ссылаясь на советников Трампа:

Причина недовольства Зеленским в прошлый раз была связана не только со стилем одежды украинского лидера. 

Впрочем, те же чиновники говорят, что Зеленский стал лучше импонировать нынешнему главе Белого дома. 

Дайте ему шанс. Он не так плох, как раньше

- говорят источники издания. 

На вопрос, будет ли саммит повторением событий прошлого раза, советник  ответил: 

Нет, абсолютно нет

- добавляет издание, ссылаясь на чиновника из США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

Российский удар перед встречей в Вашингтоне был абсолютно показательный и циничный, враг в том числе атаковал энергетический объект азербайджанской компании в Одессе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку.

Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18.08.25, 14:22 • 8150 просмотров

Игорь Тележников

политика
Овальный кабинет
Белый дом
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Одесса