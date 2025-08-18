Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios

Президент Украины снова обратится к внешнему стилю, который он себе позволил на саммите НАТО в Нидерландах - тогда это было впервые со времен полномасштабного вторжения РФ.

Передает УНН со ссылкой на Аxios.

Детали

Источники Axios сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский появится в Белом доме в понедельник, 18 августа, в том же черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.

Это будет "костюмный стиль", но не полноценный костюм - передает один из источников по запросу журналистов Аxios.

Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты

Интересный факт:

Саммит НАТО был первым случаем, когда Зеленский надел пиджак делового стиля со времен начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года. Тогда появился комментарий от чиновников США, что Трамп "был этим доволен".

Зеленский пришел как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, который должен быть в НАТО. ... Так что у них был хороший разговор - сообщил американский чиновник в ответ на вопрос Axios.

Один советник Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник.

Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график

Но он также добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Сейчас известно, что Зеленский не наденет галстук в понедельник, сообщили источники.

Справочно

Если обратиться к истории встречи в Овальном кабинете, то как указывает источник, именно вице-президент Вэнс был больше раздражен, чем Трамп, видом и отношением Зеленского в прошлый раз.

Но Дональд Трамп является большим сторонником внешнего вида. Ношение костюма, с его точки зрения, означает "соответствовать уровню мирового лидера".

Контекст и ожидания

Axios пишет, ссылаясь на советников Трампа:

Причина недовольства Зеленским в прошлый раз была связана не только со стилем одежды украинского лидера.

Впрочем, те же чиновники говорят, что Зеленский стал лучше импонировать нынешнему главе Белого дома.

Дайте ему шанс. Он не так плох, как раньше - говорят источники издания.

На вопрос, будет ли саммит повторением событий прошлого раза, советник ответил:

Нет, абсолютно нет - добавляет издание, ссылаясь на чиновника из США.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

Российский удар перед встречей в Вашингтоне был абсолютно показательный и циничный, враг в том числе атаковал энергетический объект азербайджанской компании в Одессе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку.

