Зеленский будет в «костюмном стиле» на встрече с Трампом – Axios
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский появится в Белом доме 18 августа в черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО. Это будет «костюмный стиль» без галстука, что является изменением по сравнению с его обычной повседневной одеждой.
Президент Украины снова обратится к внешнему стилю, который он себе позволил на саммите НАТО в Нидерландах - тогда это было впервые со времен полномасштабного вторжения РФ.
Передает УНН со ссылкой на Аxios.
Детали
Источники Axios сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский появится в Белом доме в понедельник, 18 августа, в том же черном пиджаке, который он носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.
Это будет "костюмный стиль", но не полноценный костюм
Интересный факт:
Саммит НАТО был первым случаем, когда Зеленский надел пиджак делового стиля со времен начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года. Тогда появился комментарий от чиновников США, что Трамп "был этим доволен".
Зеленский пришел как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, который должен быть в НАТО. ... Так что у них был хороший разговор
Один советник Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник.
Но он также добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".
Сейчас известно, что Зеленский не наденет галстук в понедельник, сообщили источники.
Справочно
Если обратиться к истории встречи в Овальном кабинете, то как указывает источник, именно вице-президент Вэнс был больше раздражен, чем Трамп, видом и отношением Зеленского в прошлый раз.
Но Дональд Трамп является большим сторонником внешнего вида. Ношение костюма, с его точки зрения, означает "соответствовать уровню мирового лидера".
Контекст и ожидания
Axios пишет, ссылаясь на советников Трампа:
Причина недовольства Зеленским в прошлый раз была связана не только со стилем одежды украинского лидера.
Впрочем, те же чиновники говорят, что Зеленский стал лучше импонировать нынешнему главе Белого дома.
Дайте ему шанс. Он не так плох, как раньше
На вопрос, будет ли саммит повторением событий прошлого раза, советник ответил:
Нет, абсолютно нет
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.
Российский удар перед встречей в Вашингтоне был абсолютно показательный и циничный, враг в том числе атаковал энергетический объект азербайджанской компании в Одессе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку.
