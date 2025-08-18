Зеленський: удар рф абсолютно показовий перед зустріччю у Вашингтоні, в Одесі ворог атакував енергооб'єкт азербайджанської компанії

Російський удар перед зустріччю у Вашингтоні був абсолютно показовий і цинічний, ворог у тому числі атакував енергетичний об'єкт азербайджанської компанії в Одесі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку і вказавши, що "почути "стоп" повинна саме москва", пише УНН.

Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав: "І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей".

За його даними, через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі, вів далі Президент, через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. "Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", - наголосив Зеленський.

Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності - вказав Зеленський.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме москва", - підкреслив Зеленський.

