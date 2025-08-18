Зеленський: удар рф абсолютно показовий перед зустріччю у Вашингтоні, в Одесі ворог атакував енергооб'єкт азербайджанської компанії

$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 20416 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 28188 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 22407 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 42420 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 59893 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 110358 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 145841 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91176 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88360 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68399 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 23774 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 27239 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 26792 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 14242 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 13188 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 472 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 13643 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 20436 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 28220 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 110378 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 40373 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 34827 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 70003 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 58338 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 125574 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

Зеленський: удар рф абсолютно показовий перед зустріччю у Вашингтоні, в Одесі ворог атакував енергооб'єкт азербайджанської компанії

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Російські війська завдали ударів по Харкову, Запоріжжю, Сумщині та Одесі, вбивши мирних жителів, зокрема дітей. Це сталося напередодні зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни.

Зеленський: удар рф абсолютно показовий перед зустріччю у Вашингтоні, в Одесі ворог атакував енергооб'єкт азербайджанської компанії

Російський удар перед зустріччю у Вашингтоні був абсолютно показовий і цинічний, ворог у тому числі атакував енергетичний об'єкт азербайджанської компанії в Одесі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку і вказавши, що "почути "стоп" повинна саме москва", пише УНН.

Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав: "І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей".

За його даними, через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі, вів далі Президент, через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. "Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", - наголосив Зеленський.

Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності

- вказав Зеленський.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме москва", - підкреслив Зеленський.

Під Одесою через удар рф сталася масштабна пожежа18.08.25, 08:45 • 3668 переглядiв

Юлія Шрамко

Володимир Путін
Крилата ракета
Сумська область
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Азербайджан
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Запоріжжя
Одеса
Харків