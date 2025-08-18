Під Одесою через удар рф сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
Російські війська атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури, її ліквідовано.
Російські війська знову масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси, її загасили, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ГУ ДСНС в області у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу
З його слів, до гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.
"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", - повідомив Кіпер.
