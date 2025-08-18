$41.450.00
Підліток став четвертою жертвою атаки рф на Харків, 5 людей вважаються зниклими

Київ • УНН

 • 168 перегляди

У Харкові під завалами виявлено тіло 16-річного хлопця, що стало четвертою жертвою ранкової атаки. Наразі 5 людей вважаються зниклими безвісти, 18 осіб отримали поранення.

Підліток став четвертою жертвою атаки рф на Харків, 5 людей вважаються зниклими

16-річний підліток став четвертою жертвою атаки російських військ на Харків, 5 людей вважаються зниклими, 18 людей поранено, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами

- написав Синєгубов.

Кількість поранених становить 18 людей, додав голова ОВА.

"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", - зазначив він.

Пошуково-рятувальна операція триває.

ДСНС та прокуратура показали наслідки.

Доповнення

За даними Харківської обласної прокуратури, 18 серпня близько 5:00 п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі - обвалилися міжповерхові перекриття.

За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".

Юлія Шрамко

Війна
Харків