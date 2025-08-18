Підліток став четвертою жертвою атаки рф на Харків, 5 людей вважаються зниклими
Київ • УНН
У Харкові під завалами виявлено тіло 16-річного хлопця, що стало четвертою жертвою ранкової атаки. Наразі 5 людей вважаються зниклими безвісти, 18 осіб отримали поранення.
16-річний підліток став четвертою жертвою атаки російських військ на Харків, 5 людей вважаються зниклими, 18 людей поранено, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами
Кількість поранених становить 18 людей, додав голова ОВА.
"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", - зазначив він.
Пошуково-рятувальна операція триває.
ДСНС та прокуратура показали наслідки.
Доповнення
За даними Харківської обласної прокуратури, 18 серпня близько 5:00 п’ять ворожих безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі - обвалилися міжповерхові перекриття.
За попередніми даними, для атак по місту ворог застосував БпЛА типу "Герань-2".