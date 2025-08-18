$41.450.00
03:44 • 2788 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 19802 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 41371 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 78575 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 133652 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 87046 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84520 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67295 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55005 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248487 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Подросток стал четвертой жертвой атаки РФ на Харьков, 5 человек считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В Харькове под завалами обнаружено тело 16-летнего парня, ставшего четвертой жертвой утренней атаки. Сейчас 5 человек считаются пропавшими без вести, 18 человек получили ранения.

Подросток стал четвертой жертвой атаки РФ на Харьков, 5 человек считаются пропавшими без вести

16-летний подросток стал четвертой жертвой атаки российских войск на Харьков, 5 человек считаются пропавшими без вести, 18 человек ранены, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

16-летний мальчик стал четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами

- написал Синегубов.

Число раненых составляет 18 человек, добавил глава ОВА.

"5 человек на данный момент считаются пропавшими без вести в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно, люди могут находиться под завалами", - отметил он.

Поисково-спасательная операция продолжается.

ГСЧС и прокуратура показали последствия.

Дополнение

По данным Харьковской областной прокуратуры, 18 августа около 5:00 пять вражеских беспилотников ударили по многоквартирному жилому дому в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки произошло частичное разрушение здания - обрушились межэтажные перекрытия.

По предварительным данным, для атак по городу враг применил БПЛА типа "Герань-2".

Юлия Шрамко

Война
Харьков