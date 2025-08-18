Подросток стал четвертой жертвой атаки РФ на Харьков, 5 человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
В Харькове под завалами обнаружено тело 16-летнего парня, ставшего четвертой жертвой утренней атаки. Сейчас 5 человек считаются пропавшими без вести, 18 человек получили ранения.
16-летний подросток стал четвертой жертвой атаки российских войск на Харьков, 5 человек считаются пропавшими без вести, 18 человек ранены, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
16-летний мальчик стал четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами
Число раненых составляет 18 человек, добавил глава ОВА.
"5 человек на данный момент считаются пропавшими без вести в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова. Предварительно, люди могут находиться под завалами", - отметил он.
Поисково-спасательная операция продолжается.
ГСЧС и прокуратура показали последствия.
Дополнение
По данным Харьковской областной прокуратуры, 18 августа около 5:00 пять вражеских беспилотников ударили по многоквартирному жилому дому в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки произошло частичное разрушение здания - обрушились межэтажные перекрытия.
По предварительным данным, для атак по городу враг применил БПЛА типа "Герань-2".