Зеленский: удар рф абсолютно показателен перед встречей в Вашингтоне, в Одессе враг атаковал энергообъект азербайджанской компании

Российский удар перед встречей в Вашингтоне был абсолютно показательным и циничным, враг в том числе атаковал энергетический объект азербайджанской компании в Одессе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку и указав, что "услышать "стоп" должна именно москва", пишет УНН.

Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей".

По его данным, из-за удара дронами по Харькову на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети. В Запорожье, продолжил Президент, из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях. "Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - подчеркнул Зеленский.

Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - указал Зеленский.

"Российская военная машина несмотря ни на что продолжает уничтожать жизни. путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать "стоп" должна именно москва", - подчеркнул Зеленский.

Под Одессой из-за удара рф произошел масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры