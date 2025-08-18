$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 23682 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 33166 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 24909 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 44970 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 62138 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 113811 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 146708 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91380 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88558 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68485 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский: удар рф абсолютно показателен перед встречей в Вашингтоне, в Одессе враг атаковал энергообъект азербайджанской компании

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Российские войска нанесли удары по Харькову, Запорожью, Сумщине и Одессе, убив мирных жителей, в том числе детей. Это произошло накануне встречи в Вашингтоне по прекращению войны.

Зеленский: удар рф абсолютно показателен перед встречей в Вашингтоне, в Одессе враг атаковал энергообъект азербайджанской компании

Российский удар перед встречей в Вашингтоне был абсолютно показательным и циничным, враг в том числе атаковал энергетический объект азербайджанской компании в Одессе, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку и указав, что "услышать "стоп" должна именно москва", пишет УНН.

Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей".

По его данным, из-за удара дронами по Харькову на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети. В Запорожье, продолжил Президент, из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях. "Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - подчеркнул Зеленский.

Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости

- указал Зеленский.

"Российская военная машина несмотря ни на что продолжает уничтожать жизни. путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать "стоп" должна именно москва", - подчеркнул Зеленский.

Под Одессой из-за удара рф произошел масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры18.08.25, 08:45 • 3722 просмотра

Юлия Шрамко

