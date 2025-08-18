$41.340.11
Зеленський буде у "стилі костюма" на зустрічі з Трампом - Аxios

Київ • УНН

 • 2856 перегляди

Президент України Володимир Зеленський з'явиться в Білому домі 18 серпня у чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО. Це буде "костюмний стиль" без краватки, що є зміною від його звичайного повсякденного одягу.

Зеленський буде у "стилі костюма" на зустрічі з Трампом - Аxios

Президент України знову звернеться до зовнішнього стилю, який він собі дозволив на самміті НАТО в Нідерландах - тоді це було вперше з часів повномасштабного вторгнення рф.

Передає УНН із посиланням на Аxios.

Деталі

Джерела Аxios повідомляють, що президент України Володимир Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок, 18 серпня, у тому самому чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні цього року.

Це буде "костюмний стиль", але не повноцінний костюм

- передає одне з джерел на запит журналістів Аxios.

Цікавий факт:

Саміт НАТО був першим випадком, коли Зеленський одягнув піджак ділового стилю з часів початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у лютому 2022 року. Тоді з'явився коментар від чиновників США, що  Трамп "був цим задоволений".

Зеленський прийшов як нормальна людина, не божевільна, і був одягнений як людина, яка повинна бути в НАТО. ... Тож вони мали хорошу розмову

- повідомив американський чиновник у відповідь на запитання Axios.

Один радник Трампа, частково жартома, сказав Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок.

Але він також додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

Наразі відомо, що Зеленський не одягне краватку в понеділок, повідомили джерела.

Довідково

Якщо звернутися до історії зустрічі у Овальному кабінеті, то як вказує джерело, саме віце-президент Венс був більше роздратований, ніж Трамп, виглядом і ставленням Зеленського минулого разу.

Але Дональд Трамп є великим прихильником зовнішнього вигляду. Носіння костюма, з його точки зору, означає "відповідати рівню світового лідера".

Контекст та очікування

Аxios пише, посилаючись на радників Трампа:

Причина невдоволення Зеленським минулого разу була пов'язана не лише зі стилем одягу українського лідера. 

Втім ті ж чиновники кажуть, що Зеленський став краще імпонувати нинішньому очільнику Білого дома. 

Дайте йому шанс. Він не такий поганий, як раніше

- кажуть джерела видання. 

На запитання, чи буде саміт повторенням подій минулого разу, радник  відповів: 

Ні, абсолютно ні

- додає видання, посилаючись на чиновника з США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон.

Російський удар перед зустріччю у Вашингтоні був абсолютно показовий і цинічний, ворог у тому числі атакував енергетичний об'єкт азербайджанської компанії в Одесі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку.

Ігор Тележніков

