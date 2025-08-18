Зеленський буде у "стилі костюма" на зустрічі з Трампом - Аxios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський з'явиться в Білому домі 18 серпня у чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО. Це буде "костюмний стиль" без краватки, що є зміною від його звичайного повсякденного одягу.
Президент України знову звернеться до зовнішнього стилю, який він собі дозволив на самміті НАТО в Нідерландах - тоді це було вперше з часів повномасштабного вторгнення рф.
Передає УНН із посиланням на Аxios.
Деталі
Джерела Аxios повідомляють, що президент України Володимир Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок, 18 серпня, у тому самому чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні цього року.
Це буде "костюмний стиль", але не повноцінний костюм
Цікавий факт:
Саміт НАТО був першим випадком, коли Зеленський одягнув піджак ділового стилю з часів початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у лютому 2022 року. Тоді з'явився коментар від чиновників США, що Трамп "був цим задоволений".
Зеленський прийшов як нормальна людина, не божевільна, і був одягнений як людина, яка повинна бути в НАТО. ... Тож вони мали хорошу розмову
Один радник Трампа, частково жартома, сказав Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок.
Але він також додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".
Наразі відомо, що Зеленський не одягне краватку в понеділок, повідомили джерела.
Довідково
Якщо звернутися до історії зустрічі у Овальному кабінеті, то як вказує джерело, саме віце-президент Венс був більше роздратований, ніж Трамп, виглядом і ставленням Зеленського минулого разу.
Але Дональд Трамп є великим прихильником зовнішнього вигляду. Носіння костюма, з його точки зору, означає "відповідати рівню світового лідера".
Контекст та очікування
Аxios пише, посилаючись на радників Трампа:
Причина невдоволення Зеленським минулого разу була пов'язана не лише зі стилем одягу українського лідера.
Втім ті ж чиновники кажуть, що Зеленський став краще імпонувати нинішньому очільнику Білого дома.
Дайте йому шанс. Він не такий поганий, як раніше
На запитання, чи буде саміт повторенням подій минулого разу, радник відповів:
Ні, абсолютно ні
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон.
Російський удар перед зустріччю у Вашингтоні був абсолютно показовий і цинічний, ворог у тому числі атакував енергетичний об'єкт азербайджанської компанії в Одесі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку.
