Зеленський буде у "стилі костюма" на зустрічі з Трампом - Аxios

Президент України знову звернеться до зовнішнього стилю, який він собі дозволив на самміті НАТО в Нідерландах - тоді це було вперше з часів повномасштабного вторгнення рф.

Передає УНН із посиланням на Аxios.

Деталі

Джерела Аxios повідомляють, що президент України Володимир Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок, 18 серпня, у тому самому чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні цього року.

Це буде "костюмний стиль", але не повноцінний костюм - передає одне з джерел на запит журналістів Аxios.

Європейські дипломати розходяться в думках про місце можливого саміту Трамп-Зеленський-путін: які варіанти

Цікавий факт:

Саміт НАТО був першим випадком, коли Зеленський одягнув піджак ділового стилю з часів початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у лютому 2022 року. Тоді з'явився коментар від чиновників США, що Трамп "був цим задоволений".

Зеленський прийшов як нормальна людина, не божевільна, і був одягнений як людина, яка повинна бути в НАТО. ... Тож вони мали хорошу розмову - повідомив американський чиновник у відповідь на запитання Axios.

Один радник Трампа, частково жартома, сказав Axios, що "це було б добрим знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок.

Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік

Але він також додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

Наразі відомо, що Зеленський не одягне краватку в понеділок, повідомили джерела.

Довідково

Якщо звернутися до історії зустрічі у Овальному кабінеті, то як вказує джерело, саме віце-президент Венс був більше роздратований, ніж Трамп, виглядом і ставленням Зеленського минулого разу.

Але Дональд Трамп є великим прихильником зовнішнього вигляду. Носіння костюма, з його точки зору, означає "відповідати рівню світового лідера".

Контекст та очікування

Аxios пише, посилаючись на радників Трампа:

Причина невдоволення Зеленським минулого разу була пов'язана не лише зі стилем одягу українського лідера.

Втім ті ж чиновники кажуть, що Зеленський став краще імпонувати нинішньому очільнику Білого дома.

Дайте йому шанс. Він не такий поганий, як раніше - кажуть джерела видання.

На запитання, чи буде саміт повторенням подій минулого разу, радник відповів:

Ні, абсолютно ні - додає видання, посилаючись на чиновника з США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон.

Російський удар перед зустріччю у Вашингтоні був абсолютно показовий і цинічний, ворог у тому числі атакував енергетичний об'єкт азербайджанської компанії в Одесі, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку.

Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС