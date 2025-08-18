Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік

У Білому домі оприлюднили офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня, що передбачає годинну двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, а також переговори з європейськими лідерами годиною пізніше. Це опублікував заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно у X, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим графіком зустрічі відбуватимуть наступним чином:

12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) - прибуття європейських лідерів до Білого дому. Південний портик;

13:00 (20:00) - президент США вітає Президента України. Відкрито для преси;

13:15 (20:15) - президент США бере участь у двосторонній зустрічі з Президентом України. Овальний кабінет;

14:15 (21:15) - президент США вітає європейських лідерів. Державна їдальня. Закрито для преси;

14:30 (21:30) - президент США бере участь у сімейному фото з європейськими лідерами. Крос-гол;

15:00 (22:00) - президент США бере участь у багатосторонній зустрічі з європейськими лідерами. Східна кімната.

