Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік

Ексклюзив
08:34 • 11567 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 14923 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 15942 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 35903 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 54091 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 101044 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 143495 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90589 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87794 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68166 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 14878 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 17601 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 20957 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 20398 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 7554 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 4536 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 11576 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 14939 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 101052 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 387244 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Європа
Аляска
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 36808 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 31586 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 67010 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 55601 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 123102 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік

У Білому домі оприлюднили офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня, що передбачає годинну двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, а також переговори з європейськими лідерами годиною пізніше. Це опублікував заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно у X, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим графіком зустрічі відбуватимуть наступним чином:

  • 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) - прибуття європейських лідерів до Білого дому. Південний портик;
    • 13:00 (20:00) - президент США вітає Президента України. Відкрито для преси;
      • 13:15 (20:15) - президент США бере участь у двосторонній зустрічі з Президентом України. Овальний кабінет;
        • 14:15 (21:15) - президент США вітає європейських лідерів. Державна їдальня. Закрито для преси;
          • 14:30 (21:30) - президент США бере участь у сімейному фото з європейськими лідерами. Крос-гол;
            • 15:00 (22:00) - президент США бере участь у багатосторонній зустрічі з європейськими лідерами. Східна кімната.

              Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами18.08.25, 05:50 • 3170 переглядiв

              Юлія Шрамко

              ПолітикаНовини Світу
              X Corp.
              Овальний кабінет
              Білий дім
              Дональд Трамп
              Володимир Зеленський
              Сполучені Штати Америки
              Україна
              Київ