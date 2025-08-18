Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график
Киев • УНН
Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа, которая предусматривает часовую двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также переговоры с европейскими лидерами часом позже. Это опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в X, пишет УНН.
Подробности
Согласно обнародованному графику, встречи будут проходить следующим образом:
- 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) - прибытие европейских лидеров в Белый дом. Южный портик;
- 13:00 (20:00) - президент США приветствует Президента Украины. Открыто для прессы;
- 13:15 (20:15) - президент США участвует в двусторонней встрече с Президентом Украины. Овальный кабинет;
- 14:15 (21:15) - президент США приветствует европейских лидеров. Государственная столовая. Закрыто для прессы;
- 14:30 (21:30) - президент США участвует в семейном фото с европейскими лидерами. Кросс-холл;
- 15:00 (22:00) - президент США участвует в многосторонней встрече с европейскими лидерами. Восточная комната.
