Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 11512 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 14835 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 15902 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 35867 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 54061 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 100994 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 143480 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90588 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87791 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68164 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
53%
749мм
Популярные новости
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18 августа, 00:30 • 14878 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 17601 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 20957 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 20398 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры07:20 • 7554 просмотра
публикации
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 4524 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 11545 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 14889 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 101023 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 387220 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Олег Синегубов
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Аляска
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 36793 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 31570 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 66997 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 55591 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180800 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
КАБ-500
Financial Times
9К720 Искандер

Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа, которая предусматривает часовую двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также переговоры с европейскими лидерами часом позже. Это опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в X, пишет УНН.

Подробности

Согласно обнародованному графику, встречи будут проходить следующим образом:

  • 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) - прибытие европейских лидеров в Белый дом. Южный портик;
    • 13:00 (20:00) - президент США приветствует Президента Украины. Открыто для прессы;
      • 13:15 (20:15) - президент США участвует в двусторонней встрече с Президентом Украины. Овальный кабинет;
        • 14:15 (21:15) - президент США приветствует европейских лидеров. Государственная столовая. Закрыто для прессы;
          • 14:30 (21:30) - президент США участвует в семейном фото с европейскими лидерами. Кросс-холл;
            • 15:00 (22:00) - президент США участвует в многосторонней встрече с европейскими лидерами. Восточная комната.

              Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами18.08.25, 05:50 • 3170 просмотров

              Юлия Шрамко

              политикаНовости Мира
              X Corp.
              Овальный кабинет
              Белый дом
              Дональд Трамп
              Владимир Зеленский
              Соединённые Штаты
              Украина
              Киев