18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
На встрече Трампа и Зеленского сегодня "совсем другой тон" - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2676 просмотра

Президенты Трамп и Зеленский провели встречу в Овальном кабинете, отметив "совсем другой тон" по сравнению с предыдущими. Трамп уменьшил критику, а Зеленский выразил благодарность.

На встрече Трампа и Зеленского сегодня "совсем другой тон" - Bloomberg

На встрече президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского сегодня в Овальном кабинете в Белом доме "совсем другой тон", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Совсем другой тон - пока что - чем печально известная февральская перепалка в Овальном кабинете. Трамп преуменьшает свою бывшую критику Зеленского и Украины, тогда как Зеленский осторожно начал с благодарности и Трампу, и первой леди", - пишет издание.

"Все идет хорошо", - отметил также руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Как указывает Bloomberg, открытая часть встречи Трампа и Зеленского завершилась без каких-либо "вспышек".

"Зеленский явно пытается создать более мягкий тон на этой встрече, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете, даже передал Трампу копию письма, которое его жена Елена прислала Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо к путину на прошлой неделе", - отмечает издание.

Bloomberg также отметил, что "на печально известной встрече в Овальном кабинете в феврале было много шума вокруг наряда Зеленского, консервативные деятели высмеивали его за то, что он не надел костюм. "Сегодня он в пиджаке и (полностью) застегнутой рубашке, без галстука. Можно назвать это костюмом", - пишет издание.

Как отмечает издание, "Зеленский воспользовался моментом" - Брайан Гленн, корреспондент консервативного и протрамповского издания, в прошлый раз критиковал Зеленского за то, что он не надел костюм. "Сегодня Гленн похвалил одежду Зеленского, а Зеленский пошутил над Гленном за то, что он надел "тот же костюм". Трамп искренне рассмеялся", - отмечает издание.

"Мне это нравится", - сказал Трамп, как сообщает Bloomberg, жестом указывая на наряд Зеленского.

"Лучший, что у меня есть", - ответил Зеленский.

На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»18.08.25, 20:45

Юлия Шрамко

