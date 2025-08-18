На встрече Трампа и Зеленского сегодня "совсем другой тон" - Bloomberg
Киев • УНН
Президенты Трамп и Зеленский провели встречу в Овальном кабинете, отметив "совсем другой тон" по сравнению с предыдущими. Трамп уменьшил критику, а Зеленский выразил благодарность.
На встрече президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского сегодня в Овальном кабинете в Белом доме "совсем другой тон", сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Совсем другой тон - пока что - чем печально известная февральская перепалка в Овальном кабинете. Трамп преуменьшает свою бывшую критику Зеленского и Украины, тогда как Зеленский осторожно начал с благодарности и Трампу, и первой леди", - пишет издание.
"Все идет хорошо", - отметил также руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.
Как указывает Bloomberg, открытая часть встречи Трампа и Зеленского завершилась без каких-либо "вспышек".
"Зеленский явно пытается создать более мягкий тон на этой встрече, чем во время своего последнего появления в Овальном кабинете, даже передал Трампу копию письма, которое его жена Елена прислала Мелании Трамп относительно судьбы украинских детей, выражая благодарность за ее письмо к путину на прошлой неделе", - отмечает издание.
Bloomberg также отметил, что "на печально известной встрече в Овальном кабинете в феврале было много шума вокруг наряда Зеленского, консервативные деятели высмеивали его за то, что он не надел костюм. "Сегодня он в пиджаке и (полностью) застегнутой рубашке, без галстука. Можно назвать это костюмом", - пишет издание.
Как отмечает издание, "Зеленский воспользовался моментом" - Брайан Гленн, корреспондент консервативного и протрамповского издания, в прошлый раз критиковал Зеленского за то, что он не надел костюм. "Сегодня Гленн похвалил одежду Зеленского, а Зеленский пошутил над Гленном за то, что он надел "тот же костюм". Трамп искренне рассмеялся", - отмечает издание.
"Мне это нравится", - сказал Трамп, как сообщает Bloomberg, жестом указывая на наряд Зеленского.
"Лучший, что у меня есть", - ответил Зеленский.
