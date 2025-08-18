Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами после переговоров - Белый дом
Киев • УНН
Встреча Зеленского и Трампа началась в 20:15 по Киеву, имея публичную и закрытую части. После этого лидеры отправились на встречу с европейскими коллегами.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский направились на встречу с европейскими лидерами. Об этом сообщила специальный помощник президента США и советник по вопросам коммуникаций Марго Мартин в X, пишет УНН.
Президент Трамп и президент Зеленский направляются на встречу с европейскими лидерами
В Белом доме в X сообщили, что "президент Трамп принял участие в семейном фото с европейскими лидерами". На обнародованном видео видно, что присутствует и Президент Зеленский.
Это произошло после встречи Зеленского и Трампа, которая началась около 20:15 по Киеву. Сначала была публичная часть, а затем - закрытая.
