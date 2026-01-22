США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 5412 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 9262 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 11339 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 13928 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 15312 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16406 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30133 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15611 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16144 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18722 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 22087 просмотра
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 4584 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным13:45 • 7808 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13336 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 5880 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 6056 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13436 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30133 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 22176 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 76878 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 1670 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25932 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22718 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 26770 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66457 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

Киев • УНН

 • 624 просмотра

США и Украина планируют предложить россии ограниченное прекращение огня во время встречи в Абу-Даби. Предложение предусматривает прекращение ударов по энергетике Украины и атак на российские НПЗ.

США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

США и Украина во время встречи в Абу-Даби планируют предложить россии ограниченное прекращение огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным источников Financial Times, во время встречи в Абу-Даби США и Украина планируют предложить россии ограниченное прекращение огня. Речь идет о том, что москва должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22.01.26, 11:30 • 8968 просмотров

Издание отмечает, что Киев и Вашингтон сейчас ожидают ответа москвы на предложение о переговорах. Предполагается, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф представит эту инициативу российскому диктатору владимиру путину во время визита в москву. Ожидается, что Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в россию вечером 22 января.

Посланник Трампа Уиткофф пообещал "скоро" визит в Киев22.01.26, 12:15 • 2976 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Financial Times
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина