США и Украина на встрече в Абу-Даби предложат россии "энергетическое перемирие" - СМИ

США и Украина во время встречи в Абу-Даби планируют предложить россии ограниченное прекращение огня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным источников Financial Times, во время встречи в Абу-Даби США и Украина планируют предложить россии ограниченное прекращение огня. Речь идет о том, что москва должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

Издание отмечает, что Киев и Вашингтон сейчас ожидают ответа москвы на предложение о переговорах. Предполагается, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф представит эту инициативу российскому диктатору владимиру путину во время визита в москву. Ожидается, что Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в россию вечером 22 января.

