Посланник Трампа Уиткофф пообещал "скоро" визит в Киев

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, анонсировал визит в Киев, о чем заявил в кулуарах ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Скоро - ответил Уиткофф на вопрос о потенциальном визите в Киев в эфире Новости.LIVE.

Уиткофф ранее сегодня сообщил, что вечером вместе с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером едет в москву, а после этого - в Абу-Даби, где анонсировал работу рабочих групп.

