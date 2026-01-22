$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 14136 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 22303 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 37905 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 37336 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 60040 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32947 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 53682 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 53396 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21977 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Посланник Трампа Уиткофф пообещал "скоро" визит в Киев

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о своем визите в Киев. Он также сообщил, что отправляется в москву вместе с Джаредом Кушнером, а затем в Абу-Даби для работы рабочих групп.

Посланник Трампа Уиткофф пообещал "скоро" визит в Киев

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, анонсировал визит в Киев, о чем заявил в кулуарах ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.

Скоро 

- ответил Уиткофф на вопрос о потенциальном визите в Киев в эфире  Новости.LIVE.

Дополнение

Уиткофф ранее сегодня сообщил, что вечером вместе с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером едет в москву, а после этого - в Абу-Даби, где анонсировал работу рабочих групп.

"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах22.01.26, 09:31 • 7324 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Абу-Даби
Дональд Трамп
Киев