Посланник Трампа Уиткофф пообещал "скоро" визит в Киев
Киев • УНН
Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о своем визите в Киев. Он также сообщил, что отправляется в москву вместе с Джаредом Кушнером, а затем в Абу-Даби для работы рабочих групп.
Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в мирных переговорах по войне рф против Украины, анонсировал визит в Киев, о чем заявил в кулуарах ВЭФ-2026 в Давосе, пишет УНН.
Скоро
Дополнение
Уиткофф ранее сегодня сообщил, что вечером вместе с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером едет в москву, а после этого - в Абу-Даби, где анонсировал работу рабочих групп.
