Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва
Київ • УНН
Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про свій візит до Києва. Він також повідомив, що вирушає до Москви разом із Джаредом Кушнером, а потім до Абу-Дабі для роботи робочих груп.
Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував візит до Києва, про що заявив у кулуарах ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.
Скоро
Доповнення
Віткофф раніше сьогодні повідомив, що ввечері разом із радником і зятем Трампа Джаредом Кушнером їде до москви, а після цього - до Абу-Дабі, де анонсував роботу робочих груп.
