07:31 • 6612 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 13296 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 21611 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 37189 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 36797 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 59300 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32724 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 53194 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 52971 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21941 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про свій візит до Києва. Він також повідомив, що вирушає до Москви разом із Джаредом Кушнером, а потім до Абу-Дабі для роботи робочих груп.

Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва

Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував візит до Києва, про що заявив у кулуарах ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Скоро 

- відповів Віткофф на запитання про потенційний візит до Києва в ефірі  Новини.LIVE.

Доповнення

Віткофф раніше сьогодні повідомив, що ввечері разом із радником і зятем Трампа Джаредом Кушнером їде до москви, а після цього - до Абу-Дабі, де анонсував роботу робочих груп.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах22.01.26, 09:31 • 6624 перегляди

Юлія Шрамко

