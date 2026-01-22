Посланець Трампа Віткофф пообіцяв "скоро" візит до Києва

Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував візит до Києва, про що заявив у кулуарах ВЕФ-2026 у Давосі, пише УНН.

Скоро - відповів Віткофф на запитання про потенційний візит до Києва в ефірі Новини.LIVE.

Доповнення

Віткофф раніше сьогодні повідомив, що ввечері разом із радником і зятем Трампа Джаредом Кушнером їде до москви, а після цього - до Абу-Дабі, де анонсував роботу робочих груп.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах