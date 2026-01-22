$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 4162 перегляди

Посланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирних переговорах щодо війни рф проти України. Він зазначив, що "ми підійшли до кінця" і налаштований оптимістично.

"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах

Залучений до мирних переговорів щодо війни рф проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що досягнуто значного прогресу і вказав, що "ми підійшли до кінця". Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку у Давосі, пише УНН.

Я думаю, ми досягли значного прогресу. Думаю, що на початку цього процесу була деяка плутанина. Я досить часто їздив до москви, але вважаю важливим поїхати туди, тому що ми підійшли до кінця, і я справді налаштований оптимістично

- сказав Віткофф.

Посланець Трампа повідомив, що напередодні ввечері мав зустріч з українськими перемовниками, керівником Офісу Президента генералом Кирилом Будановим, а також секретарем РНБО Рустемом Умєровим. "До речі, вони були дивовижними для українського народу тут, у вас чудова команда переговорників", - зазначив Віткофф.

"Ми провели багато часу разом, я не знаю скільки, але це може бути 100 годин разом з часів Женеви. Це буквально настільки всеохоплюючий процес", - вів далі він.

І я думаю, що ми звелися до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що його можна вирішити

- вказав Віткофф.

"Тож, якщо обидві сторони хочуть вирішити це, ми це вирішимо. Це моя думка", - наголосив посланець Трампа.

Віткофф вказав, що "просто почувається натхненним". "До речі, я хочу згадати Президента Зеленського, тому що він завжди був в курсі цього питання, він доступний, коли потрібно зателефонувати йому, щоб отримати вказівки, ми з ним зв'язуємося по телефону, і, звичайно, як усі знають, із президентом Трампом, як він сказав учора, Марк (під час дискусії був присутній Генсек НАТО Марк Рютте - ред.), коли ми говорили про прямі переговори, він запитав: "Чи можу я вести переговори безпосередньо?". Отже, президент теж завжди доступний, просто як він є", - зазначив Віткофф.

Тож сьогодні ввечері ми їдемо до москви. Ми не залишаємось там на ніч, одразу їдемо до Абу-Дабі. Це важливий показник, тому що тепер Абу-Дабі буде для робочих груп, військові для військових, процвітання

- повідомив Віткофф.

"Ми з Джаредом (Кушнером) постійно говоримо про важливість процвітання", - вказав він.

"Вчора за вечерею ми весь вечір обговорювали тенденції зростання української економіки та фінансової системи, ринків капіталу, робочих місць", - вів далі Віткофф.

З його слів, "президент говорив про безмитну зону з України, яка, на мою думку, змінить правила гри". "Ви побачите, як промисловість суттєво просунеться в цю сферу. Уявіть, що ви зможете випередити конкурентів, бо не сплачуєте тарифи. - зазначив Віткофф. - Це відправлення товарів до Сполучених Штатів. Отже, ми говорили про деякі важливі речі, на які заслуговує український народ, бо він був таким мужнім у цій боротьбі. І сьогодні він перебуває у справді складних умовах".

"І я повністю співчуваю цьому від імені президента та нашої адміністрації", - вказав він.

І це частково причина, чому ми їдемо до москви, щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу та як покращити становище вашого народу

- зазначив Віткофф.

"І я хочу, щоб ви знали, що це найважливіше починання, яке ми з Джаредом маємо. Нам доручено зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему. (...) Настав час покласти цьому край. Я думаю, що ми це зробимо", - підсумував Віткофф.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Давос
Дональд Трамп
Україна