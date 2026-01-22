Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про результати роботи української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів переговори з керівництвом BlackRock – найбільшої інвестиційної компанії світу, яка бере участь у розробці планів економічного відновлення України. Також відбулися зустрічі з прем’єр–міністрами Норвегії та Катару для обговорення підтримки та співпраці. Про це Умєров повідомив в своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Окрему увагу під час візиту приділили зустрічі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Ключовими темами діалогу стали економічний розвиток, повоєнне відновлення та надання Україні безпекових гарантій.

Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками перед візитом до москви для обговорення мирного плану, проєкт якого отримав путін - Bloomberg

Умєров наголосив на важливості залучення приватних інвестицій та стратегічного партнерства зі США для стабілізації фінансової системи країни.

Інформування про наслідки російських обстрілів

Під час зустрічей українська сторона поінформувала партнерів про актуальну ситуацію на фронті та систематичні атаки росії на цивільну інфраструктуру. Секретар РНБО окремо зупинився на ситуації в Києві, де внаслідок останніх обстрілів мільйони громадян залишилися без енергопостачання та опалення. Він зазначив, що робота з міжнародними колегами спрямована на поєднання негайного захисту країни з підготовкою фундаменту для її майбутнього відновлення.

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ