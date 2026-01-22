$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 526 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 6132 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 15052 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 24733 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18388 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 31601 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34396 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20627 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21600 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39353 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Українська делегація в Давосі провела зустрічі з BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару. Обговорювалися економічний розвиток, повоєнне відновлення та безпекові гарантії.

Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про результати роботи української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним він провів переговори з керівництвом BlackRock – найбільшої інвестиційної компанії світу, яка бере участь у розробці планів економічного відновлення України. Також відбулися зустрічі з прем’єр–міністрами Норвегії та Катару для обговорення підтримки та співпраці. Про це Умєров повідомив в своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Окрему увагу під час візиту приділили зустрічі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Ключовими темами діалогу стали економічний розвиток, повоєнне відновлення та надання Україні безпекових гарантій.

Віткофф анонсував зустріч з українськими чиновниками перед візитом до москви для обговорення мирного плану, проєкт якого отримав путін - Bloomberg21.01.26, 17:00 • 3104 перегляди

Умєров наголосив на важливості залучення приватних інвестицій та стратегічного партнерства зі США для стабілізації фінансової системи країни.

Інформування про наслідки російських обстрілів

Під час зустрічей українська сторона поінформувала партнерів про актуальну ситуацію на фронті та систематичні атаки росії на цивільну інфраструктуру. Секретар РНБО окремо зупинився на ситуації в Києві, де внаслідок останніх обстрілів мільйони громадян залишилися без енергопостачання та опалення. Він зазначив, що робота з міжнародними колегами спрямована на поєднання негайного захисту країни з підготовкою фундаменту для її майбутнього відновлення. 

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ21.01.26, 17:14 • 15047 переглядiв

Степан Гафтко

