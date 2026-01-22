Украинская делегация провела ряд встреч в Давосе по восстановлению и безопасности Украины - Умеров
Киев • УНН
Украинская делегация в Давосе провела встречи с BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара. Обсуждались экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности.
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел переговоры с руководством BlackRock – крупнейшей инвестиционной компании мира, которая участвует в разработке планов экономического восстановления Украины. Также состоялись встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара для обсуждения поддержки и сотрудничества. Об этом Умеров сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Отдельное внимание во время визита было уделено встрече с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Ключевыми темами диалога стали экономическое развитие, послевоенное восстановление и предоставление Украине гарантий безопасности.
Умеров подчеркнул важность привлечения частных инвестиций и стратегического партнерства с США для стабилизации финансовой системы страны.
Информирование о последствиях российских обстрелов
Во время встреч украинская сторона проинформировала партнеров об актуальной ситуации на фронте и систематических атаках России на гражданскую инфраструктуру. Секретарь СНБО отдельно остановился на ситуации в Киеве, где в результате последних обстрелов миллионы граждан остались без энергоснабжения и отопления. Он отметил, что работа с международными коллегами направлена на сочетание немедленной защиты страны с подготовкой фундамента для ее будущего восстановления.
