Украинская делегация провела ряд встреч в Давосе по восстановлению и безопасности Украины - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел переговоры с руководством BlackRock – крупнейшей инвестиционной компании мира, которая участвует в разработке планов экономического восстановления Украины. Также состоялись встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара для обсуждения поддержки и сотрудничества. Об этом Умеров сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Отдельное внимание во время визита было уделено встрече с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Ключевыми темами диалога стали экономическое развитие, послевоенное восстановление и предоставление Украине гарантий безопасности.

Умеров подчеркнул важность привлечения частных инвестиций и стратегического партнерства с США для стабилизации финансовой системы страны.

Информирование о последствиях российских обстрелов

Во время встреч украинская сторона проинформировала партнеров об актуальной ситуации на фронте и систематических атаках России на гражданскую инфраструктуру. Секретарь СНБО отдельно остановился на ситуации в Киеве, где в результате последних обстрелов миллионы граждан остались без энергоснабжения и отопления. Он отметил, что работа с международными коллегами направлена на сочетание немедленной защиты страны с подготовкой фундамента для ее будущего восстановления.

