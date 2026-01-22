$43.180.08
Украинская делегация провела ряд встреч в Давосе по восстановлению и безопасности Украины - Умеров
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Украинская делегация провела ряд встреч в Давосе по восстановлению и безопасности Украины - Умеров

Киев • УНН

 96 просмотра

Украинская делегация в Давосе провела встречи с BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара. Обсуждались экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности.

Украинская делегация провела ряд встреч в Давосе по восстановлению и безопасности Украины - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о результатах работы украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел переговоры с руководством BlackRock – крупнейшей инвестиционной компании мира, которая участвует в разработке планов экономического восстановления Украины. Также состоялись встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара для обсуждения поддержки и сотрудничества. Об этом Умеров сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Отдельное внимание во время визита было уделено встрече с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Ключевыми темами диалога стали экономическое развитие, послевоенное восстановление и предоставление Украине гарантий безопасности.

Уиткофф анонсировал встречу с украинскими чиновниками перед визитом в Москву для обсуждения мирного плана, проект которого получил путин - Bloomberg21.01.26, 17:00 • 3074 просмотра

Умеров подчеркнул важность привлечения частных инвестиций и стратегического партнерства с США для стабилизации финансовой системы страны.

Информирование о последствиях российских обстрелов

Во время встреч украинская сторона проинформировала партнеров об актуальной ситуации на фронте и систематических атаках России на гражданскую инфраструктуру. Секретарь СНБО отдельно остановился на ситуации в Киеве, где в результате последних обстрелов миллионы граждан остались без энергоснабжения и отопления. Он отметил, что работа с международными коллегами направлена на сочетание немедленной защиты страны с подготовкой фундамента для ее будущего восстановления. 

Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ21.01.26, 17:14 • 14620 просмотров

Степан Гафтко

