15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Посланник Трампа Виткофф анонсировал встречу с украинскими чиновниками перед визитом в Москву

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Стив Виткофф встретится с украинскими официальными лицами в среду, прежде чем отправиться в Москву с Джаредом Кушнером для переговоров с Путиным по мирному плану. Документы по мирному урегулированию были неофициально переданы в Москву для ознакомления.

Посланник Трампа Виткофф анонсировал встречу с украинскими чиновниками перед визитом в Москву

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что в среду планирует встретиться с украинскими официальными лицами, прежде чем он и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву в четверг для переговоров с главой кремля владимиром путиным относительно последних предложений по мирному плану, направленному на прекращение войны в Украине, сообщает Bloomberg, указывая, что "документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Виткоффа и Кушнера", пишет УНН.

Детали

"Русские пригласили нас приехать, и это важное заявление с их стороны, - сказал Виткофф в интервью Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду. - Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прибудем в Москву поздно вечером".

Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января21.01.26, 12:42 • 17794 просмотра

Президент США Дональд Трамп остается "сосредоточенным на этом мирном соглашении, это очень, очень важная часть его повестки дня", сказал Виткофф. Он сказал, что "планирует встретиться с украинскими чиновниками позже в среду перед поездкой в Москву, а затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в "рабочих группах".

"Украинцы сказали, что мы сделали 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы достигли еще большего прогресса, - сказал Виткофф. - Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят видеть мирное соглашение".

Чиновники США и Украины, пишет издание, заявили, что достигли значительного прогресса в 20-пунктном плане по прекращению полномасштабного вторжения россии, которое длится почти четыре года и превратилось в крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Однако Киев и Москва остаются в тупике по ключевым вопросам, включая требования путина относительно контроля над территорией, которая принадлежит Украине и остается под ее контролем, пишет издание.

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что путин встретится с Виткоффом и Кушнером в четверг.

В Кремле подтвердили встречу Путина с посланником Трампа Уиткоффом21.01.26, 13:30 • 2042 просмотра

путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника кирилла дмитриева, который был согласован с украинскими и европейскими коллегами, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Виткоффа и Кушнера, зятя Трампа

- говорится в публикации.

"кремль расценил предложение как значительный шаг вперед", сказали источники, "хотя оно и не дошло до окончательного соглашения". Многие вопросы, интересующие Москву, пишет издание, "либо отсутствовали, либо сформулированы таким образом, который кремль считал неудовлетворительным". Тем не менее, включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты как позитивные, отмечает издание.

россия считает, что Кушнер, который присоединился к Виткоффу на переговорах с путиным в прошлом месяце, "помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, определяющие ход дискуссий", сказали источники.

Виткофф и Кушнер провели с дмитриевым в Давосе 2-часовую встречу во вторник, сообщили росСМИ.

Кремлевские чиновники, пишет издание, "придают особое значение тому, что они считают готовностью США признать Крым и другие украинские территории под контролем россии". "Это приоритет для путина, что побуждает его действовать осторожно и сигнализировать об открытости к ограниченным компромиссам", по словам лица, осведомленного с этим вопросом.

Официально кремль все еще ждет результатов последних переговоров с участием американских, украинских и российских чиновников, которые будут представлены путину

- пишет издание.

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил журналистам во вторник, что россия "не получила никаких недавних документов" относительно переговоров, проведенных в последние недели.

Ожидается, что "путин будет настаивать на том, что то, что Москва называет "договоренностями в Анкоридже", достигнутыми на его августовском саммите с Трампом на Аляске, остается частью любого мирного плана". "россия стремится по этому предложению получить всю восточную Донецкую область Украины, тогда как боевые действия будут заморожены вдоль нынешних линий соприкосновения в южных областях Херсонской и Запорожской", пишет издание.

Украина отклоняет требования вывести свои войска из хорошо укрепленных районов Донетчины, которые путинские военные не смогли оккупировать во время боев, продолжающихся с 2014 года.

Предложения США предусматривали превращение неоккупированной территории в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением. Непонятно, будет ли эта территория де-факто признана российской согласно этим планам, и какие уступки, если таковые имеются, Москва готова предложить взамен.

Киев разрабатывает надежные гарантии безопасности со своими американскими и европейскими партнерами, чтобы сдержать любые будущие российские атаки.

Ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит Давос для возможных переговоров с Трампом, хотя во вторник он заявил, что, вероятно, откажется от планов участия в форуме, если не будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и план возрождения экономики страны с США. 

Трамп в Давосе анонсировал встречу с Зеленским21.01.26, 16:39 • 2574 просмотра

Юлия Шрамко

