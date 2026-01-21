Посланник Трампа Виткофф анонсировал встречу с украинскими чиновниками перед визитом в Москву

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что в среду планирует встретиться с украинскими официальными лицами, прежде чем он и зять Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву в четверг для переговоров с главой кремля владимиром путиным относительно последних предложений по мирному плану, направленному на прекращение войны в Украине, сообщает Bloomberg, указывая, что "документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Виткоффа и Кушнера", пишет УНН.

Детали

"Русские пригласили нас приехать, и это важное заявление с их стороны, - сказал Виткофф в интервью Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду. - Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прибудем в Москву поздно вечером".

Президент США Дональд Трамп остается "сосредоточенным на этом мирном соглашении, это очень, очень важная часть его повестки дня", сказал Виткофф. Он сказал, что "планирует встретиться с украинскими чиновниками позже в среду перед поездкой в Москву, а затем отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в "рабочих группах".

"Украинцы сказали, что мы сделали 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы достигли еще большего прогресса, - сказал Виткофф. - Я думаю, что все вовлечены в процесс и хотят видеть мирное соглашение".

Чиновники США и Украины, пишет издание, заявили, что достигли значительного прогресса в 20-пунктном плане по прекращению полномасштабного вторжения россии, которое длится почти четыре года и превратилось в крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Однако Киев и Москва остаются в тупике по ключевым вопросам, включая требования путина относительно контроля над территорией, которая принадлежит Украине и остается под ее контролем, пишет издание.

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что путин встретится с Виткоффом и Кушнером в четверг.

путин получил проект мирного плана в начале этого месяца через своего помощника кирилла дмитриева, который был согласован с украинскими и европейскими коллегами, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило путину подготовить отзывы и предложить изменения перед ожидаемым визитом Виткоффа и Кушнера, зятя Трампа - говорится в публикации.

"кремль расценил предложение как значительный шаг вперед", сказали источники, "хотя оно и не дошло до окончательного соглашения". Многие вопросы, интересующие Москву, пишет издание, "либо отсутствовали, либо сформулированы таким образом, который кремль считал неудовлетворительным". Тем не менее, включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты как позитивные, отмечает издание.

россия считает, что Кушнер, который присоединился к Виткоффу на переговорах с путиным в прошлом месяце, "помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, определяющие ход дискуссий", сказали источники.

Виткофф и Кушнер провели с дмитриевым в Давосе 2-часовую встречу во вторник, сообщили росСМИ.

Кремлевские чиновники, пишет издание, "придают особое значение тому, что они считают готовностью США признать Крым и другие украинские территории под контролем россии". "Это приоритет для путина, что побуждает его действовать осторожно и сигнализировать об открытости к ограниченным компромиссам", по словам лица, осведомленного с этим вопросом.

Официально кремль все еще ждет результатов последних переговоров с участием американских, украинских и российских чиновников, которые будут представлены путину - пишет издание.

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил журналистам во вторник, что россия "не получила никаких недавних документов" относительно переговоров, проведенных в последние недели.

Ожидается, что "путин будет настаивать на том, что то, что Москва называет "договоренностями в Анкоридже", достигнутыми на его августовском саммите с Трампом на Аляске, остается частью любого мирного плана". "россия стремится по этому предложению получить всю восточную Донецкую область Украины, тогда как боевые действия будут заморожены вдоль нынешних линий соприкосновения в южных областях Херсонской и Запорожской", пишет издание.

Украина отклоняет требования вывести свои войска из хорошо укрепленных районов Донетчины, которые путинские военные не смогли оккупировать во время боев, продолжающихся с 2014 года.

Предложения США предусматривали превращение неоккупированной территории в демилитаризованную или свободную экономическую зону под специальным управлением. Непонятно, будет ли эта территория де-факто признана российской согласно этим планам, и какие уступки, если таковые имеются, Москва готова предложить взамен.

Киев разрабатывает надежные гарантии безопасности со своими американскими и европейскими партнерами, чтобы сдержать любые будущие российские атаки.

Ожидалось, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит Давос для возможных переговоров с Трампом, хотя во вторник он заявил, что, вероятно, откажется от планов участия в форуме, если не будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и план возрождения экономики страны с США.

