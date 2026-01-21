$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 4632 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 3116 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 10366 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 30067 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 51250 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 45369 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 73009 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40246 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 61791 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27090 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Графики отключений электроэнергии
публикации
В Кремле подтвердили встречу Путина с посланником Трампа Уиткоффом

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил встречу главы Кремля с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча состоится в четверг, Уиткофф прибудет в Москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В Кремле подтвердили встречу главы Кремля Владимира Путина и посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Такие контакты есть в завтрашнем графике президента", - сообщил Песков.

Дополнение

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что в четверг он поедет в Москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, и что они встретятся с Путиным.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты