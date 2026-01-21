В Кремле подтвердили встречу Путина с посланником Трампа Уиткоффом

В Кремле подтвердили встречу главы Кремля Владимира Путина и посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, о чем заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Такие контакты есть в завтрашнем графике президента", - сообщил Песков.

Дополнение

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что в четверг он поедет в Москву вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, и что они встретятся с Путиным.

