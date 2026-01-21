У кремлі підтвердили зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом
Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив зустріч глави Кремля з посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться у четвер, Віткофф прибуде до Москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером.
У кремлі підтвердили зустріч глави кремля володимира путіна та посланця прзидента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, про що заявив речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Такі контакти є в завтрашньому графіку президента", - повідомив пєсков.
Доповнення
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер він поїде до москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, і що вони зустрінуться з путіним.
