У кремлі підтвердили зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом

Ексклюзив
10:55 • 4808 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 3360 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 10468 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 30184 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 51347 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45409 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 73089 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40264 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 61850 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27094 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Публікації
Ексклюзиви
ЗСУ: інформація про захоплення Новоплатонівки на Харківщині - черговий фейк рфVideo21 січня, 01:56 • 4312 перегляди
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 6750 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 15371 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13296 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 13259 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 4818 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 38997 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 73093 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 61854 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 54792 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 13302 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 19516 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 25528 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 26345 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 33235 перегляди
У кремлі підтвердили зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив зустріч глави Кремля з посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться у четвер, Віткофф прибуде до Москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

У кремлі підтвердили зустріч путіна з посланцем Трампа Віткоффом

У кремлі підтвердили зустріч глави кремля володимира путіна та посланця прзидента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, про що заявив речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Такі контакти є в завтрашньому графіку президента", - повідомив пєсков.

Доповнення

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер він поїде до москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, і що вони зустрінуться з путіним.

Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня21.01.26, 12:42 • 3370 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки