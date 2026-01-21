$43.180.08
Ексклюзив
10:55 • 3044 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 1786 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 9444 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 29412 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 50632 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 45041 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 72239 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40136 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 61211 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 27048 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з главою кремля володимиром путіним у четвер, 22 січня. Це підтвердив сам Віткофф в інтерв'ю CNBC.

Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня

Спецпосланець президента США Дональла Трампа Стів Віткофф повідомив про очікувану зустріч з главою кремля володимиром путіним у четвер, 22 січня, про що повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Ми маємо поїхати зустрітися з ним у четвер", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC, маючи на увазі путіна.

Як зазначає Reuters, Віткофф заявив, що у четвер поїде до москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, де вони і зустрінуться з путіним.

"Але саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку", - сказав Віткофф.

Минулого тижня кремль заявив, що готується прийняти Віткоффа та Кушнера в москві для мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

На запитання, чи приєднається путін до Ради миру Трампа, Віткофф відповів: "Я думаю, що так", і повторив, що путіну було надіслано запрошення зробити це.

Головний перемовник України Рустем Умєров заявив минулого тижня, що переговори з американськими чиновниками щодо врегулювання майже чотирирічної війни з росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня у швейцарському курорті Давос.

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі18.01.26, 21:20 • 7900 переглядiв

Нагадаємо

Спеціальний представник путіна кирило дмитрієв провів зустріч зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Переговори відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зустріч проходила за зачиненими дверима в "Будинку США" і тривала понад дві години. Офіційно сторони не розкривають зміст розмови, проте очікувалося, що ключовою темою стане мирний план США та питання завершення російсько-української війни.

Юлія Шрамко

