Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з главою кремля володимиром путіним у четвер, 22 січня. Це підтвердив сам Віткофф в інтерв'ю CNBC.
Спецпосланець президента США Дональла Трампа Стів Віткофф повідомив про очікувану зустріч з главою кремля володимиром путіним у четвер, 22 січня, про що повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Ми маємо поїхати зустрітися з ним у четвер", - сказав Віткофф в інтерв'ю CNBC, маючи на увазі путіна.
Як зазначає Reuters, Віткофф заявив, що у четвер поїде до москви разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, де вони і зустрінуться з путіним.
"Але саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку", - сказав Віткофф.
Минулого тижня кремль заявив, що готується прийняти Віткоффа та Кушнера в москві для мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.
На запитання, чи приєднається путін до Ради миру Трампа, Віткофф відповів: "Я думаю, що так", і повторив, що путіну було надіслано запрошення зробити це.
Головний перемовник України Рустем Умєров заявив минулого тижня, що переговори з американськими чиновниками щодо врегулювання майже чотирирічної війни з росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня у швейцарському курорті Давос.
Нагадаємо
Спеціальний представник путіна кирило дмитрієв провів зустріч зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Переговори відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Зустріч проходила за зачиненими дверима в "Будинку США" і тривала понад дві години. Офіційно сторони не розкривають зміст розмови, проте очікувалося, що ключовою темою стане мирний план США та питання завершення російсько-української війни.