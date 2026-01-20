$43.180.08
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 1954 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 7996 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 18988 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 18596 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 30812 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21450 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27418 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24800 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24785 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Представник рф кирило дмитрієв зустрівся зі спецпосланником президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Переговори щодо мирного плану США та завершення війни відбулися в Давосі за зачиненими дверима.

У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні

Спеціальний представник президента рф кирило дмитрієв провів зустріч зі спецпосланником президента США Стівеном Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Переговори відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це пише УНН.

Деталі

Зустріч проходила за зачиненими дверима в "Будинку США" і тривала понад дві години. Офіційно сторони не розкривають зміст розмови, проте очікувалося, що ключовою темою стане мирний план США та питання завершення російсько-української війни.

Після завершення переговорів Стівен Віткофф назвав діалог "дуже позитивним". кирило дмитрієв, своєю чергою, охарактеризував зустрічі у Давосі як "конструктивні", додавши, що все більше людей нібито починають усвідомлювати позицію росії. Жодних конкретних домовленостей за результатами зустрічі наразі не оприлюднено.

Спецпосланець путіна прибув на переговорний майданчик у Давосі - росЗМІ20.01.26, 17:46 • 4346 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Давос
Сполучені Штати Америки