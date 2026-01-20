У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні

Спеціальний представник президента рф кирило дмитрієв провів зустріч зі спецпосланником президента США Стівеном Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Переговори відбулися в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це пише УНН.

Деталі

Зустріч проходила за зачиненими дверима в "Будинку США" і тривала понад дві години. Офіційно сторони не розкривають зміст розмови, проте очікувалося, що ключовою темою стане мирний план США та питання завершення російсько-української війни.

Після завершення переговорів Стівен Віткофф назвав діалог "дуже позитивним". кирило дмитрієв, своєю чергою, охарактеризував зустрічі у Давосі як "конструктивні", додавши, що все більше людей нібито починають усвідомлювати позицію росії. Жодних конкретних домовленостей за результатами зустрічі наразі не оприлюднено.

