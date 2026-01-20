В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет УНН.

Детали

Встреча проходила за закрытыми дверями в "Доме США" и длилась более двух часов. Официально стороны не раскрывают содержание разговора, однако ожидалось, что ключевой темой станет мирный план США и вопрос завершения российско-украинской войны.

После завершения переговоров Стивен Уиткофф назвал диалог "очень позитивным". Кирилл Дмитриев, в свою очередь, охарактеризовал встречи в Давосе как "конструктивные", добавив, что все больше людей якобы начинают осознавать позицию России. Никаких конкретных договоренностей по результатам встречи пока не обнародовано.

