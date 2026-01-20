$43.180.08
20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 1464 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 7502 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 18613 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 18403 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 30539 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21391 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27390 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24763 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24747 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине

Киев • УНН

 54 просмотра

Представитель РФ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры по мирному плану США и завершению войны состоялись в Давосе за закрытыми дверями.

В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет УНН.

Детали

Встреча проходила за закрытыми дверями в "Доме США" и длилась более двух часов. Официально стороны не раскрывают содержание разговора, однако ожидалось, что ключевой темой станет мирный план США и вопрос завершения российско-украинской войны.

После завершения переговоров Стивен Уиткофф назвал диалог "очень позитивным". Кирилл Дмитриев, в свою очередь, охарактеризовал встречи в Давосе как "конструктивные", добавив, что все больше людей якобы начинают осознавать позицию России. Никаких конкретных договоренностей по результатам встречи пока не обнародовано.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Давос
Соединённые Штаты