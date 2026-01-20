Спецпосланник путина прибыл на переговорную площадку в Давосе - росСМИ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 384 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 5206 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 14554 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 13070 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 21191 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 21645 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 22056 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20892 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17528 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37057 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 41638 просмотра
Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии20 января, 06:33 • 5390 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 35625 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища10:30 • 10082 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 19437 просмотра
публикации
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 400 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 14571 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 19437 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 35629 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 69203 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Франция
Дания
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 2348 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 2136 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 34107 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 49818 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 42248 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Спецпосланник путина прибыл на переговорную площадку в Давосе - росСМИ

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Спецпредставитель российского диктатора кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе. Представитель кремля дмитрий песков не подтвердил встречу дмитриева с Трампом.

Спецпосланник путина прибыл на переговорную площадку в Давосе - росСМИ

Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится ряд встреч 

- говорится в сообщении.

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков20.01.26, 12:17 • 2238 просмотров

Добавим

В то же время пресс-секретарь кремля дмитрий песков не подтвердил предположения СМИ, что у дмитриева в Давосе может состояться встреча с Трампом.

кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков15.01.26, 13:59 • 3795 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Давос
Дональд Трамп