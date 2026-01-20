Спецпосланник путина прибыл на переговорную площадку в Давосе - росСМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель российского диктатора кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе. Представитель кремля дмитрий песков не подтвердил встречу дмитриева с Трампом.
Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится ряд встреч
В то же время пресс-секретарь кремля дмитрий песков не подтвердил предположения СМИ, что у дмитриева в Давосе может состояться встреча с Трампом.
