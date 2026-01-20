Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

кирилл дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится ряд встреч - говорится в сообщении.

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков

Добавим

В то же время пресс-секретарь кремля дмитрий песков не подтвердил предположения СМИ, что у дмитриева в Давосе может состояться встреча с Трампом.

кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков