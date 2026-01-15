кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков

$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 16249 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 22066 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 14621 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 16774 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 37891 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 34698 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 36666 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33962 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27699 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23317 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причины
15 января, 03:07
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД
15 января, 04:04
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия
06:59
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго
08:33
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
10:29
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 16258 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 22080 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 42329 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
14 января, 11:32
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Алексей Гончаренко
Бабак Сергей Витальевич
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Великобритания
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что кремль ожидает нового визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в россию. Он также отметил, что россия считает актуальным продолжение диалога с США по Украине.

кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков

В кремле рассчитывают, что новый визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в россию состоится, как только даты будут согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Он также отметил, что россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают.

песков не обошел недавнее заявление Трампа и отметил, что кремль соглашается с позицией президента США, что именно Президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс.

Именно россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Зеленский - Туск15.01.26, 13:47 • 886 просмотров

Ранее

Как писал Bloomberg, посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну россии против Украины.

Напомним

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". Зато источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина