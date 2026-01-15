кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков
Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что кремль ожидает нового визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в россию. Он также отметил, что россия считает актуальным продолжение диалога с США по Украине.
В кремле рассчитывают, что новый визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в россию состоится, как только даты будут согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Он также отметил, что россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают.
песков не обошел недавнее заявление Трампа и отметил, что кремль соглашается с позицией президента США, что именно Президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс.
Ранее
Как писал Bloomberg, посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну россии против Украины.
Напомним
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.
Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.
Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". Зато источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.