В кремле рассчитывают, что новый визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в россию состоится, как только даты будут согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Он также отметил, что россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают.

песков не обошел недавнее заявление Трампа и отметил, что кремль соглашается с позицией президента США, что именно Президент Украины Владимир Зеленский тормозит мирный процесс.

Ранее

Как писал Bloomberg, посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну россии против Украины.

Напомним

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". Зато источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.