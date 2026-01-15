$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 15906 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 21526 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 14322 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 16500 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 37624 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34576 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36550 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33918 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27666 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23285 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що кремль очікує нового візиту спецпосланця президента США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до росії. Він також зазначив, що росія вважає актуальним продовження діалогу зі США щодо України.

кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков

У кремлі розраховують, що новий візит спецпосланців президента США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до росії відбудеться, як тільки дати буде погоджено. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Він також зазначив, що росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США щодо України, канали спілкування працюють.

пєсков не оминув нещодавню заяву Трампа і зазначив, що Кремль погоджується з позицією президента США, що саме Президент України Володимир Зеленський гальмує мирний процес.

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск15.01.26, 13:47 • 674 перегляди

Раніше

Як писав Bloomberg посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Як повідомляв УНН, американський лідер, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже неодноразово змінював риторику. З його вуст звучало, що він розчарований путіним, розчарований Зеленським, а згодом і обома лідерами росії та України.

Крім того, Трамп неодноразово закидав, що у Зеленського "немає карт". Натомість джерела з його оточення повідомляли, що його втомили ігри путіна.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна