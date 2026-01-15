кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков

У кремлі розраховують, що новий візит спецпосланців президента США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до росії відбудеться, як тільки дати буде погоджено. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Він також зазначив, що росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США щодо України, канали спілкування працюють.

пєсков не оминув нещодавню заяву Трампа і зазначив, що Кремль погоджується з позицією президента США, що саме Президент України Володимир Зеленський гальмує мирний процес.

Саме росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Зеленський - Туск

Раніше

Як писав Bloomberg посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Як повідомляв УНН, американський лідер, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже неодноразово змінював риторику. З його вуст звучало, що він розчарований путіним, розчарований Зеленським, а згодом і обома лідерами росії та України.

Крім того, Трамп неодноразово закидав, що у Зеленського "немає карт". Натомість джерела з його оточення повідомляли, що його втомили ігри путіна.