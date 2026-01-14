Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Джерела заявили, що зустріч може відбутися цього місяця, але попередили, що плани ще не остаточні, і терміни можуть бути зміщені через події в Ірані, де країну охоплюють понад два тижні заворушень.

Посадовець Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. кремль не відповів на запит про коментар.

Залишається незрозумілим, наскільки путін прагне провести цю другу зустріч з ними двома, і це, схоже, є головною перешкодою для визначення дати, сказало одне із джерел.

Американські та українські офіційні особи останніми днями привітали значний прогрес у 20-пунктному плані щодо припинення бойових дій, заявивши, що він готовий на близько 90%, хоча ключові проблеми залишаються.

кремль поки що дотримується вимоги, щоб Україна вивела війська з решти районів Донбасу, які його сили не змогли захопити. Натомість Україна запропонувала заморозити нинішню лінію зіткнення або взаємне відведення обох сторін з фронту для створення буферної зони.

москва також проти розгортання військ НАТО в Україні та хоче, щоб окуповані нею землі були визнані російськими, сказали деякі джерела. Контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яку захопили кремлівські сили, та доля близько 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку росії також залишаються невирішеними.

За словами інших джерел, американські чиновники представять останні проєкти планів путіну та його команді.

Очікується, що обговорення стосуватимуться гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні, щоб забезпечити виконання будь-якої мирної угоди, а також післявоєнної відбудови країни.

Трамп на початку цього місяця заявив, що він "не в захваті" від путіна, але незрозуміло, чи схильний він посилювати тиск на москву, попри нове розчарування, пише видання. США підготували подальші санкції, якщо президент вирішить діяти у зв'язку з триваючою відмовою росії від мирної угоди, пише видання.

Тим часом США, Європа та Україна наближаються до угоди щодо цих гарантій безпеки, включаючи способи моніторингу будь-якого припинення вогню, стримування росії від повторного нападу та реагування, якщо вона це зробить, а також угоди, що стосуються майбутнього економічного розвитку та процвітання України.

"Київ сподівається завершити угоди в Давосі на Всесвітньому економічному форумі пізніше цього місяця, на якому, як очікується, будуть присутні Трамп та європейські лідери", - ідеться у публікації.

Віткофф та Кушнер, зять Трампа, відвідали москву та зустрілися з путіним у грудні. Під час тієї поїздки переговори тривали майже п'ять годин, але не призвели до прориву. Віткофф зустрічався з путіним у росії шість разів минулого року.

