Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну России против Украины, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Источники заявили, что встреча может состояться в этом месяце, но предупредили, что планы еще не окончательны, и сроки могут быть смещены из-за событий в Иране, где страну охватывают более двух недель беспорядков.

Представитель Белого дома заявил, что в настоящее время такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

Остается неясным, насколько Путин стремится провести эту вторую встречу с ними двумя, и это, похоже, является главным препятствием для определения даты, сказал один из источников.

Американские и украинские официальные лица в последние дни приветствовали значительный прогресс в 20-пунктном плане по прекращению боевых действий, заявив, что он готов на около 90%, хотя ключевые проблемы остаются.

Кремль пока придерживается требования, чтобы Украина вывела войска из оставшихся районов Донбасса, которые его силы не смогли захватить. Взамен Украина предложила заморозить нынешнюю линию соприкосновения или взаимный отвод обеих сторон с фронта для создания буферной зоны.

Москва также против развертывания войск НАТО в Украине и хочет, чтобы оккупированные ею земли были признаны российскими, сказали некоторые источники. Контроль над Запорожской атомной электростанцией, которую захватили кремлевские силы, и судьба около 300 миллиардов долларов замороженных активов центрального банка России также остаются нерешенными.

По словам других источников, американские чиновники представят последние проекты планов Путину и его команде.

Ожидается, что обсуждения будут касаться гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине, чтобы обеспечить выполнение любого мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.

Трамп в начале этого месяца заявил, что он "не в восторге" от Путина, но непонятно, склонен ли он усиливать давление на Москву, несмотря на новое разочарование, пишет издание. США подготовили дальнейшие санкции, если президент решит действовать в связи с продолжающимся отказом России от мирного соглашения, пишет издание.

Тем временем США, Европа и Украина приближаются к соглашению по этим гарантиям безопасности, включая способы мониторинга любого прекращения огня, сдерживания России от повторного нападения и реагирования, если она это сделает, а также соглашения, касающиеся будущего экономического развития и процветания Украины.

"Киев надеется завершить соглашения в Давосе на Всемирном экономическом форуме позднее в этом месяце, на котором, как ожидается, будут присутствовать Трамп и европейские лидеры", - говорится в публикации.

Уиткофф и Кушнер, зять Трампа, посетили Москву и встретились с Путиным в декабре. Во время той поездки переговоры длились почти пять часов, но не привели к прорыву. Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз в прошлом году.

