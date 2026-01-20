$43.180.08
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 4374 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 8684 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 9480 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 29813 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 60744 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 49216 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 48778 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41776 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 55800 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил встречу спецпосланника кирилла дмитриева с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Давосе. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического взаимодействия и мирного урегулирования в Украине.

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом песков заявил в комментарии российским "СМИ", передает УНН.

Детали

Да, я могу подтвердить, что у него (дмитриева - ред.) действительно есть такие планы, он встретится с некоторыми представителями американской делегации

- сказал песков.

Он добавил, что это произойдет в Давосе.

Это будет на полях, то есть сегодня/завтра

- заявил песков.

Также он отметил, что основной темой встречи, в частности, будет вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия.

Вы знаете, что мы являемся сторонниками восстановления этих отношений. Одновременно с этим кирилл дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, касающуюся процесса мирного урегулирования в Украине

- добавил песков.

В то же время он не подтвердил возможную встречу дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, песков заявил, что "происходят постоянные контакты украинцев с европейцами".

Там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности, с экономическим восстановлением и т.д. Мы не совсем в курсе того, о чем там идет речь, но мы в курсе того, чего хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжать получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами

 - сказал представитель кремля.

Напомним

Спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. российских чиновников и представителей бизнеса официально не приглашают на мероприятие с 2022 года.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина