Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом песков заявил в комментарии российским "СМИ", передает УНН.

Детали

Да, я могу подтвердить, что у него (дмитриева - ред.) действительно есть такие планы, он встретится с некоторыми представителями американской делегации - сказал песков.

Он добавил, что это произойдет в Давосе.

Это будет на полях, то есть сегодня/завтра - заявил песков.

Также он отметил, что основной темой встречи, в частности, будет вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия.

Вы знаете, что мы являемся сторонниками восстановления этих отношений. Одновременно с этим кирилл дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, касающуюся процесса мирного урегулирования в Украине - добавил песков.

В то же время он не подтвердил возможную встречу дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, песков заявил, что "происходят постоянные контакты украинцев с европейцами".

Там обсуждаются вопросы, связанные с гарантией безопасности, с экономическим восстановлением и т.д. Мы не совсем в курсе того, о чем там идет речь, но мы в курсе того, чего хотим мы сами. И это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжать получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами - сказал представитель кремля.

Напомним

В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. российских чиновников и представителей бизнеса официально не приглашают на мероприятие с 2022 года.