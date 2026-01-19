Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі для обговорення мирного плану - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч стосуватиметься мирного плану США, про що повідомив журналіст Axios Барак Равід.
Нагадаємо
Раніше Reuters повідомив, що дмитрієв вирушить до Давосу для зустрічі з американською делегацією.
Офіційно візит спецпосланника російського диктатора наразі не підтверджено.
У Давосі з 19 до 23 січня проходить Всесвітній економічний форум. Російських чиновників та представників бізнесу офіційно не запрошують на захід із 2022 року.