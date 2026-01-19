Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі для обговорення мирного плану - ЗМІ

Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив у соцмережі X журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Посланець путіна кирило дмитрієв дмитриєв зустрінеться завтра в Давосі з посланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану США - повідомляє Равід из посиланням на джерело, обізнане зі справою.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомив, що дмитрієв вирушить до Давосу для зустрічі з американською делегацією.

Офіційно візит спецпосланника російського диктатора наразі не підтверджено.

У Давосі з 19 до 23 січня проходить Всесвітній економічний форум. Російських чиновників та представників бізнесу офіційно не запрошують на захід із 2022 року.