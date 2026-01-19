$43.180.08
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 16100 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 30394 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 52100 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 42510 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 74986 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 108029 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47948 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 57330 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60673 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 11773 перегляди
Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі для обговорення мирного плану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зустріч стосуватиметься мирного плану США, про що повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі для обговорення мирного плану - ЗМІ

Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив у соцмережі X журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Посланець путіна кирило дмитрієв дмитриєв зустрінеться завтра в Давосі з посланцями президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану США 

- повідомляє Равід из посиланням на джерело, обізнане зі справою.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомив, що дмитрієв вирушить до Давосу для зустрічі з американською делегацією.

Офіційно візит спецпосланника російського диктатора наразі не підтверджено.

У Давосі обговорить шлях до миру в Україні: програма19.01.26, 12:26 • 1302 перегляди

У Давосі з 19 до 23 січня проходить Всесвітній економічний форум. Російських чиновників та представників бізнесу офіційно не запрошують на захід із 2022 року.

Антоніна Туманова

