Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ
Киев • УНН
Спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе с посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча будет касаться мирного плана США, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид.
Напомним
Ранее Reuters сообщил, что Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегацией.
Официально визит спецпосланника российского диктатора пока не подтвержден.
В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. Российских чиновников и представителей бизнеса официально не приглашают на мероприятие с 2022 года.