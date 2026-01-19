Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ

Спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Посланник путина кирилл дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США. - сообщает Равид со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Напомним

Ранее Reuters сообщил, что Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегацией.

Официально визит спецпосланника российского диктатора пока не подтвержден.

В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. Российских чиновников и представителей бизнеса официально не приглашают на мероприятие с 2022 года.