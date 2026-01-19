Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ

$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 6334 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 9212 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 5968 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13583 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21482 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34397 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55847 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 45102 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76816 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109714 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 17556 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 15696 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 14311 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 20284 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 12147 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 6334 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 9216 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 20521 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 56845 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 95306 просмотра
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 10179 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 10199 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 22269 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 34791 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 31315 просмотра
Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе с посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча будет касаться мирного плана США, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид.

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ

Спецпосланник российского диктатора кирилл дмитриев встретится в Давосе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Посланник путина кирилл дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США.

- сообщает Равид со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Напомним

Ранее Reuters сообщил, что Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегацией.

Официально визит спецпосланника российского диктатора пока не подтвержден.

В Давосе обсудят путь к миру в Украине: программа19.01.26, 12:26 • 1920 просмотров

В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум. Российских чиновников и представителей бизнеса официально не приглашают на мероприятие с 2022 года.

Антонина Туманова

