В Давосе обсудят путь к миру в Украине: программа

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января обсудят путь к миру в Украине, свидетельствует программа мероприятия, пишет УНН.

Детали

В работе ВЭФ-2026 20 января запланирована сессия "Путь к миру в Украине: силой или согласием?". Ее начало ожидается в 17:45 по местному времени.

"В 2025 году наблюдался поток интенсивных трансатлантических усилий, направленных на прекращение конфликта в Украине. Сейчас внимание обращается на то, можно ли достичь соглашения, которое обеспечит справедливый и прочный мир, и какие гарантии безопасности можно обеспечить. Чего может стремиться достичь Киев вместе со своими партнерами на поле боя и вне его?" - говорится в описании к запланированной дискуссии.

Среди заявленных спикеров: Элина Валтонен - министр иностранных дел Финляндии; Джамиль Эдмонд Андерлини - главный редактор Politico в Европе; Анита Ананд - министр иностранных дел Канады; Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины; Том Тиллис - сенатор США от Северной Каролины (республиканец).

Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе