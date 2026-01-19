$43.180.08
07:52 • 6984 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 12725 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 27569 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 49242 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 40270 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 73726 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 106861 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 47799 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 57172 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 60533 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
В Давосе обсудят путь к миру в Украине: программа

Киев • УНН

 • 714 просмотра

На Всемирном экономическом форуме 20 января состоится сессия "Путь к миру в Украине: силой или согласием?". Участники обсудят возможность достижения справедливого мира и гарантии безопасности.

В Давосе обсудят путь к миру в Украине: программа

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января обсудят путь к миру в Украине, свидетельствует программа мероприятия, пишет УНН.

Детали

В работе ВЭФ-2026 20 января запланирована сессия "Путь к миру в Украине: силой или согласием?". Ее начало ожидается в 17:45 по местному времени.

"В 2025 году наблюдался поток интенсивных трансатлантических усилий, направленных на прекращение конфликта в Украине. Сейчас внимание обращается на то, можно ли достичь соглашения, которое обеспечит справедливый и прочный мир, и какие гарантии безопасности можно обеспечить. Чего может стремиться достичь Киев вместе со своими партнерами на поле боя и вне его?" - говорится в описании к запланированной дискуссии.

Среди заявленных спикеров: Элина Валтонен - министр иностранных дел Финляндии; Джамиль Эдмонд Андерлини - главный редактор Politico в Европе; Анита Ананд - министр иностранных дел Канады; Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины; Том Тиллис - сенатор США от Северной Каролины (республиканец).

Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе18.01.26, 21:20 • 6700 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Андрей Сибига
Финляндия
Канада
Соединённые Штаты
Украина