07:52 • 6118 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 11556 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 26613 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 48252 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 39477 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 73095 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 106186 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47641 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 57019 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60400 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Публікації
У Давосі обговорить шлях до миру в Україні: програма

Київ • УНН

 • 134 перегляди

На Всесвітньому економічному форумі 20 січня відбудеться сесія "Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?". Учасники обговорять можливість досягнення справедливого миру та гарантії безпеки.

У Давосі обговорить шлях до миру в Україні: програма

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 20 січня обговорять шлях до миру в Україні, свідчить програма заходу, пише УНН.

Деталі

У роботі ВЕФ-2026 20 січня запланована сесія "Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?". Її початок очікується о 17:45 за місцевим часом.

"У 2025 році спостерігався потік інтенсивних трансатлантичних зусиль, спрямованих на припинення конфлікту в Україні. Зараз увага звертається на те, чи можна досягти угоди, яка забезпечить справедливий і тривалий мир, і які гарантії безпеки можна забезпечити. Чого може прагнути досягти Київ разом зі своїми партнерами на полі бою та поза ним?" - ідеться в описі до запланованої дискусії.

Серед заявлених спікерів: Еліна Валтонен - міністр закордонних справ Фінляндії; Джаміль Едмонд Андерліні - головний редактор Politico у Європі; Аніта Ананд - міністр закордонних справ Канади; Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України; Том Тілліс - сенатор США від Північної Кароліни (республіканець).

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі18.01.26, 21:20 • 6626 переглядiв

Юлія Шрамко

