У Давосі обговорить шлях до миру в Україні: програма

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі 20 січня обговорять шлях до миру в Україні, свідчить програма заходу, пише УНН.

Деталі

У роботі ВЕФ-2026 20 січня запланована сесія "Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?". Її початок очікується о 17:45 за місцевим часом.

"У 2025 році спостерігався потік інтенсивних трансатлантичних зусиль, спрямованих на припинення конфлікту в Україні. Зараз увага звертається на те, чи можна досягти угоди, яка забезпечить справедливий і тривалий мир, і які гарантії безпеки можна забезпечити. Чого може прагнути досягти Київ разом зі своїми партнерами на полі бою та поза ним?" - ідеться в описі до запланованої дискусії.

Серед заявлених спікерів: Еліна Валтонен - міністр закордонних справ Фінляндії; Джаміль Едмонд Андерліні - головний редактор Politico у Європі; Аніта Ананд - міністр закордонних справ Канади; Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України; Том Тілліс - сенатор США від Північної Кароліни (республіканець).

