09:39 • 1966 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 4064 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 8466 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 9230 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 29671 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 60576 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 49146 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48741 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41748 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 55685 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив зустріч спецпосланця кирила дмитрієва з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Давосі. Обговорюватимуться питання торгівельно-економічної взаємодії та мирного врегулювання в Україні.

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це пєсков заявив у коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Так, я можу підтвердити, що у нього (дмитрієва - ред.) дійсно є такі плани, він зустрінеться з деякими представниками американської делегації

- сказав пєсков.

Він додав, що це відбудеться у Давосі.

Це буде на полях, тобто сьогодні/завтра

- заявив пєсков.

Також він зазначив, що основною темою зустрічі, зокрема буде питання торгівельно-економічної, інвестиційної взаємодії.

Ви знаєте, що ми є прихильниками відновлення цих відносин. Одночасно з цим кирило дмитрієв передає в той бік і назад інформацію, що стосується процесу мирного врегулювання в Україні

- додав пєсков.

Водночас він не підтвердив можливу зустріч дмитрієва з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім того, пєсков заявив, що "відбуваються постійні контакти українців з європейцями".

Там обговорюються питання, пов'язані з гарантією безпеки, з економічним відновленням тощо. Ми не зовсім в курсі того, про що там йдеться, але ми в курсі того, чого хочемо ми самі. І це добре відомо і американцям, і українцям. Тому тут важливо нам продовжувати отримувати інформацію про зміст тих дискусій, які ведуться між американцями та європейцями

 - сказав речник кремля.

Нагадаємо

Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

У Давосі з 19 до 23 січня проходить Всесвітній економічний форум. російських чиновників та представників бізнесу офіційно не запрошують на захід із 2022 року.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна