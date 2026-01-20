Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв зустрінеться у Давосі з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це пєсков заявив у коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.

Так, я можу підтвердити, що у нього (дмитрієва - ред.) дійсно є такі плани, він зустрінеться з деякими представниками американської делегації

Він додав, що це відбудеться у Давосі.

Також він зазначив, що основною темою зустрічі, зокрема буде питання торгівельно-економічної, інвестиційної взаємодії.

Ви знаєте, що ми є прихильниками відновлення цих відносин. Одночасно з цим кирило дмитрієв передає в той бік і назад інформацію, що стосується процесу мирного врегулювання в Україні

Водночас він не підтвердив можливу зустріч дмитрієва з президентом США Дональдом Трампом.

Окрім того, пєсков заявив, що "відбуваються постійні контакти українців з європейцями".

Там обговорюються питання, пов'язані з гарантією безпеки, з економічним відновленням тощо. Ми не зовсім в курсі того, про що там йдеться, але ми в курсі того, чого хочемо ми самі. І це добре відомо і американцям, і українцям. Тому тут важливо нам продовжувати отримувати інформацію про зміст тих дискусій, які ведуться між американцями та європейцями